“Hermano, cayó a la ley”: Policías ‘gringos’ llegan a cancelar fiesta de mexicanos y terminan quedándose a comer tacos

La presencia de policías en una fiesta de mexicanos en Estados Unidos le dio la vuelta a las redes por el inesperado final.

Policías llegaron a una fiesta de mexicanos en Estados Unidos para supuestamente cancelarla, pero la sazón de México terminaría por conquistarlos y hasta se quedaron en el lugar a comer tacos.

Policías ‘gringos’ llegan a fiesta de mexicanos en Estados Unidos y el final se vuelve viral

Muy pocas personas en el mundo pueden resistirse a los sabores que México ofrece y para muestra los policías que llegaron a una fiesta de mexicanos en Estados Unidos.

A través de TikTok se volvió viral una grabación en la que se ve un festejo a lo grande como los que se acostumbran en México, con lona, sillas en el patio de la casa, banda en vivo y por supuesto un menú dominado por tacos.

En el video publicado en la cuenta de www.yanetsan también se observa cómo tres policías se asoman en la entrada de la fiesta, según se describe en el texto de las imágenes, para frenar el evento.

"Llegaron a cancelar la fiesta, pero los compramos con unos tacos", se lee en la viral grabación.
Policías ‘gringos’ llegan a fiesta de mexicanos en Estados Unidos y el final se vuelve viral.
Policías ‘gringos’ llegan a fiesta de mexicanos en Estados Unidos y el final se vuelve viral.
Al parecer, la anfitriona conversa con ellos durante unos segundos para luego dar paso a una de las escenas más virales, pues los oficiales terminan por quedarse en la fiesta para degustar las delicias de la gastronomía mexicana, aunque hasta ahora se desconoce una razón oficial sobre la razón de la presencia de los policías en el lugar.

“Que le pasen a comer, está muy buena la comida, los tacos, hombre, ándenle vengan a comer. Miren sí van a comer tacos. Esta muy buena la comida, cómo se van a perder los tacos”, se escucha gritar a una de las invitadas.


Los representantes de la ley se plantaron cerca de donde una mujer servía los tacos mientras recibían aplausos y gritos de los presentes.

"Ya se quedaron a la taquiza los policías, que no se la pierdan está bien buena”, gritan al fondo.


La presencia de los policías fue pretexto para una que otra broma sobre indocumentados entre los invitados.

"Todos los que no tengan papeles escóndanse", dicen entre ellos.
@www.yanetsan

aquí también en Estados Unidos también se compran 🤣🤣 #policias#usapolicias

♬ sonido original - Yanet

En redes reaccionan a video de policías de Estados Unidos en fiesta de mexicanos

Por supuesto que los mexicanos se manifestaron de inmediato en la zona de comentarios de la grabación resaltando la hospitalidad de sus compatriotas y la magia que pueden hacer a través de la comida.

“Hay que mantenerlos ocupados mientras que los que no tienen papeles se escapan”; “A hu*vo, los mexicanos somos a toda ma*re, alegres, muy fiesteros pero muy felices y con una combinación de comida y más si son tacos”; “El grupo debió de tocar ‘hermano, cayó la ley, está rodeada tu casa”; “Si yo fuera policía también llego a las fiestas diciendo que un vecino se quejó aunque sea mentira, y que me inviten a los tacos”, son algunos de los comentarios.
