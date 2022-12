Niño ciego adaptó el álbum del Mundial Qatar 2022 a braille y el resultado impactó a Internet

Los álbumes Panini del Mundial 2022 causaron tanto furor en redes sociales que niños como Perseo o João Gabriel optaron por dibujar el suyo, pues no podían comprárselo.

Otro caso viral es el de Sebastián Filoramo, un niño de 12 años que nació en Valera, Venezuela, quien debido a una complicación al nacer (llamada retinopatía del prematuro) perdió por completo su vista.

“Yo no nací ciego, pero sí prematuro, de siete meses, y debido al oxígeno que me pusieron en la incubadora me causó una retinopatía prematura de grado cinco. Así fue como quedé ciego a los pocos días. Tenía como dos meses”, contó Sebastián Filoramo en entrevista con Univision Noticias el 16 de noviembre de 2022.



El chico es un gran fanático de la selección argentina, especialmente de Messi, por lo que al popularizarse el álbum del mundial de fútbol decidió tener el suyo, claro que con ciertas adaptaciones al braille para que lo pudiera gozar plenamente.

Niño con discapacidad visual adaptó el álbum Panini de Qatar 2022 a braille

A través de un video con duración de un minuto con nueve segundos, Sebastián Filoramo explicó paso a paso el proceso que siguió para adaptar su álbum. Idea que surgió cuando los hermanos del chico adquirieron el suyo.

“La idea nació cuando le compraron el álbum a mis hermanitos y yo dije: ‘Papi, yo quiero adaptarlo’. Él es una mente maestra y se las ingenió para hacerlo: le colocamos papel contac a cada número para luego hacer el recuadro con silicona y así tuviera relieve. Luego pasamos los textos a braille y los pegamos encima”, contó Sebastián Filoramo en entrevista con 'Univision Noticias' el 16 de noviembre de 2022.



‘Sebas’ tuvo la ayuda de su padre en el proceso de darle relieves a su álbum y llevar los textos dentro de él a braille; así como el apoyo de su profesora para marcar cada una de las estampillas con el nombre de los jugadores con el fin de saber dónde debía pegarlas.



Eso sí, aunque el chico venezolano prometió mostrar a sus seguidores cómo luciría su álbum lleno, el proceso ha tardado un poco por el laborioso proceso de marcar cada estampa que posee.

“Con el álbum voy bien, ya tengo muchas estampillas, pero no las he adaptado todas porque hay que hacerlo una por una y es complicado”, contó Sebastián Filoramo en entrevista con 'Univision Noticias' el 16 de noviembre de 2022.

¿Cómo le hace ‘Sebas’, un niño con discapacidad visual, para ver el fútbol?

La forma en la que Sebastián Filoramo experimenta los partidos de fútbol es única, pues, además de escuchar las narraciones de los comentaristas deportivos, hace uso de una cancha táctil. Dicho aparato es un diagrama de la cancha de fútbol con relieves e indicaciones en braille, entonces el padre o algún amigo guían los dedos del chico según los movimientos de los jugadores en la vida real.