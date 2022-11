Crean Barbie inspirada la nueva canción de Shakira, 'Monotonía': sufre de amor igual que ella

Shakira es una de las artistas más populares del momento gracias a sus canciones de desamor y a la separación que tuvo con su ex pareja Gerard Piqué, quien estará pronto a retirarse del fútbol de acuerdo a un comunicado oficial.

El más reciente hit de la colombiana llamado 'Monotonía' se volvió un éxito inmediato, y su video oficial ha obtenido más de 84 millones de vistas a nivel mundial.

Este llamó la atención del público debido a cómo se muestra Shakira en él tras su separación del futbolista; es decir, con lágrimas en los ojos e incluso, una herida en el pecho que fue provocada por un arma. Para los fans, esta fue su forma de externar lo que sintió tras su ruptura con el futbolista de FC Barcelona, lo cual le hizo generar aún más empatía con ella.

Artista crea muñeca Barbie de Shakira inspirada en 'Monotonía'

'Monotonía' ha sido fuente de inspiración para otros artistas, quienes han creado una infinidad de dibujos o pinturas; sin embargo, el que destaca de entre todos es José, un hombre que decidió plasmar a Shakira en una muñeca Barbie.

En su cuenta @popculture.dolls, él se dedica a intervenir muñecas para qu se parezcan a la artista de 45 años y su fanatismo es tal, que modificó a una para que luciera como ella tal y como se muestra en su video.



El pasado 24 de octubre, José publicó un video con el resultado y dejó impactado a las redes, pues además de colocarle la mismas ropa que tenía Shakira en 'Monotonía', es decir un pantalón naranja y una gabardina dorada con estampado floreado, también le agregó el hueco que ella tiene en el pecho.

Los detalles, tanto de los accesorios como el cabello, llamaron la atención de inmediato y para darle un toque extra, el artista también puso un corazón en las manos de la Barbie, tal como la intérprete de 'Pies descalzos' lo hace en su videoclip.

Este trabajo se esparció en todas las redes gracias a los fans de Shakira y ha acumulado una gran cantidad de comentarios en las diversas fotografías que tiene de dicho modelo.

"Haces un excelente trabajo muchas felicidades", "Está idéntica a Shakira y el detalle de la herida me mató", "Hasta agarra su corazón como Shakira, no puedo con algo tan bello y triste a la vez", "Wow, ¡debes tener más apoyo! Es increíble y excelente todo el trabajo", "Es perfecta, me encantó que no hay diferencias entre ellas", fueron algunas opiniones de los internautas.

La muñeca fue vista por Shakira y la mencionó en una history time

El joven creador de esta peculiar pieza etiquetó a Shakira en su trabajo y para su fortuna llegó a sus ojos. La colombiana publicó una foto de la Barbie con la frase 'Ojalá fuera así de linda' en sus historias de Instagram, refiriéndose a lo hermosa que es la muñeca.

"Estoy llorando de alegría, Shakira gracias por notarme" fue como respondió José en su cuenta de Instagram.



La muñeca incluso es deseo de muchas personas, quienes preguntan dónde o cómo pueden conseguir su propia réplica de Shakira al estilo de 'Monotonía'.

"¿Dónde la consigo? Es demasiado bonita y la necesito", "Dime que las vendes porque yo estaría feliz si pudiera comprarla", "La quiero en mi vida ya", "¿Está a la venta? La verdad me interesa tener una" y "Dime dónde y cuánto te deposito, me encanta", fue como se expresaron en sus fotos publicadas de la muñeca.