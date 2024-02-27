¿Por qué las sobrecargos se sientan con las manos bajo sus piernas en los despegues y aterrizajes?

Video Inquietantes videos probarían que vuelo MH3707 de Malaysia Airlines fue raptado por extraterrestres

Volar en avión es toda una experiencia. Buena o mala, pero experiencia al fin. Ahí, uno encuentra todo tipo de personajes y, potencialmente, hasta se da el tiempo para hacerse preguntas de cualquier índole. Por ejemplo, ¿sabes a qué se debe que los sobrecargos adopten una posición especial a la hora de despegar o aterrizar?

Azafata revela por qué se sientan sobre sus manos durante vuelos

Henny (@_hennylim_) es una sobrecargo que usa sus redes sociales para compartir postales de sus viajes, así como difundir datos curiosos sobre lo que el público general desconoce de los aviones y vuelos.

En diciembre de 2022 colgó en su cuenta de TikTok un video en ese tono, respondiendo la pregunta de por qué la tripulación de cabina adopta una posición tan peculiar durante en ciertos momentos del vuelo. Posiblemente lo has notado: durante el despegue y aterrizaje, se quedan en un asiento plegable y ponen sus manos debajo de sus piernas.

Según explicó Henny, se llama posición de refuerzo y requiere que la persona ajuste sus cinturones de seguridad, se siente erguida, con ambos pies en el suelo, las palmas de sus manos hacia arriba y debajo de sus manos y los brazos sueltos.

De esta manera, el cuerpo queda restringido, por lo que se lastimaría menos en caso de un percance, explicó.

“El objetivo (de la posición) es mantener el cuerpo en una postura rígida para que, si hubiera algún impacto por una emergencia no planificada, el cuerpo se dañe lo menos posible”, aseguró la azafata.



Henny también expuso que, al momento de adoptar esta postura, la tripulación de cabina realiza “revisión silenciosa, que los prepara para una situación de emergencia en cada despegue y aterrizaje”. Dicha revisión, según la sobrecargo, implica mantenerse alerta de que el equipo de emergencia esté en su lugar, las puertas funcionen correctamente y cualquier “pista visual” que represente un posible peligro fuera de la aeronave.

Imagen TikTok



El video de la azafata alcanzó más de 31 mil reproducciones en TikTok, así como algunos comentarios de la red social. La mayoría de ellos, agradeciendo que compartiera su conocimiento.

“Gracias por la información”, “Gran información, aunque prepararse siempre para un choque debe ser difícil”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron.

Sobrecargo comparte otros datos curiosos sobre los vuelos

El anterior no es el único video que Henny ha hecho sobre la vida como parte de la industria aeronáutica. En la misma red social, se ha vuelto popular por otros en los que explica cómo encontrar el asiento asignado en un avión, cómo alcanzar más fácilmente los compartimentos superiores, qué significan las luces verdes y rojas sobre el ala del avión, entre otros.

En TikTok, la joven azafata acumula más de 27 mil ‘me gusta’.