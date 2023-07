Mujer se baja de avión y asegura que un pasajero "no es real": video desata aterradoras teorías

Cada día llegan nuevos videos que resultan controversiales en TikTok y el que ha atrapado la atención de todos en la red social es uno que se publicó en días pasados, te explicamos.

Mujer asegura que un "pasajero no es real" dentro de avión, video TikTok impacta a usuarios

El usuario @texaskansasnnn fue el que mostró a una mujer sufriendo una crisis dentro de un avión por culpa de un pasajero.

En el video se ve a la chica caminando a prisa hacía la salida del transporte y mencionando una serie de palabras con su voz entrecortada, la cual demostraba que sentía miedo en ese momento.

Por supuesto su actitud alertó a los otros viajeros, pero la tensión aumentó aún más cuando señaló a una persona de no ser real".

"Me estoy yendo a la m****" y hay una razón por la que me estoy yendo a la m*****, y todos pueden creerlo o no pueden creerlo. Me importa una m*****.Pero te estoy diciendo ahora mismo que ese h********* de allá atrás no es real".



Todos los que la observaban voltearon a ver a quién se refería, pero al ser todo confuso no se supo en realidad a quién apuntó.

“Puedes sentarte en este avión y puedes morir con ellos o no. No voy a hacerlo", fue lo último que le dijo.



La escena hizo que los pasajeros fueran evacuados del avión para revisar que no existiera un peligro inminente y el vuelo se retrasó alrededor de tres horas.

El video original fue borrado días después, pero los usuarios lo comenzaron a repostar casi de inmediato.

Una usuaria de la plataforma @shenia_rose explicó que una conocida suya estuvo en el incidente y vio a la pasajera beber alcohol antes de subir al avión, además ya en su asiento perdió uno de sus AirPods por lo cual acusó a la persona de a lado de haberlo tomado.

Instantes después un sobrecargo trató de calmarla y allí fue cuando comenzó a mostrarse histérica.



Sin embargo, no todos los usuarios están convencidos de esto y se han mostrado del lado de la joven al creer que sí había una persona extraña a bordo.

De hecho se comenzaron a crear teorías alrededor del suceso, como por ejemplo que la mujer tenía habilidades psíquicas con las cuales pudo ver "algo en la parte trasera".

Pero el planteamiento más viral fue aquel donde los usuarios expusieron que quizá la protagonista del video se encontró con un ser reptiliano y es que en los últimos días se ha esparcido un clip mostrando a una persona con capucha verde, quien al parecer iba a su lado en el avión.

En el material publicado por @edmundsplanet se ve al misterioso chico parpadear de lado y no de arriba a abajo como cualquier humano.

Internet no tardó en dividirse respecto al caso, ya que están aquellos que creen que la mujer simplemente lo hizo para llamar la atención y los que aseguran que vivió una experiencia paranomal.

"Yo creo que si es cierto porque si alguien me dice a mi que no soy real. me levanto a demostrar lo contrario que si soy una persona", "No hay pruebas, aquí que por lo tanto es falso", "Lo curioso de todo esto por que no hay fotos o videos claros de esa persona "no real"", "Hermana yo te creo", "Todos con celulares y ninguno capto nada, qué coincidencia", o "Yo le creo, le pasa a muchas personas no saben que los extraterrestres existen y hasta se pueden comunicar con la mente", fueron algunos de ellos.



¿Tú qué opinas al respecto? Dinos en los comentarios.

