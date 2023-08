La mujer que se bajó de un avión y aseguró que un pasajero no era real ya apareció: explicó qué pasó

Tifanny Gomas, la mujer que aseguró que un pasajero de avión "no era real" da declaración en video

A principios del mes de julio se viralizó un video muy particular donde se grabó la reacción de una mujer estadounidense que estaba sufriendo una crisis dentro de un avión, debido a que según ella la persona a su lado "no era real".

"Me estoy yendo a la m****" y hay una razón por la que me estoy yendo a la m*****, y todos pueden creerlo o no pueden creerlo. Me importa una m*****.Pero te estoy diciendo ahora mismo que ese h********* de allá atrás no es real".



Como consecuencia los pasajeros tuvieron que ser evacuados del avión para revisarlo y asegurarse de que no hubiera un peligro real, lo cual retrasó 3 horas el vuelo.

Por supuesto, esto creó incertidumbre en las redes sociales y los internautas comenzaron a crear teorías conspirativas al respecto, como por ejemplo que el supuesto pasajero del que tenía miedo era un reptiliano.

Si bien este fue un tema del cual se habló algunas semanas, poco después comenzó a ser olvidado en TikTok; sin embargo, el pasado 13 de agosto apareció en Twitter la mujer que protagonizó el video dando su propia declaración al respecto.



De acuerdo al material su nombre es Tiffany Gomas, una mujer de Texas que se dedica al marketing y que por fin habló de lo que pensó y sintió cuando estuvo arriba del avión.

Lo mujer se disculpó por el altercado que creó en el avión

"Probablemente me conozcan como "la chica loca del avión". Finalmente es tiempo de hablar sobre el video. Primero me quiero hacer responsable de todos mis actos, los cuales fueron inaceptables, debí controlar mis emociones y no fue el caso. El uso de blasfemias fue totalmente innecesario y quiero pedir disculpas a todos los pasajeros del avión, sobre todo a los que llevaban niños a bordo. No puedo imaginarme pasar por eso e intentar explicarle a tu hijo lo que acaba de pasar”.



La mujer de 38 años explicó lo que vivió al hacerse viral e incluso aseguró que a pesar de que algunos memes sobre su persona la hicieron reír cree que Internet fue muy "invasivo y cruel" con ella, tanto que únicamente pudo sobrevivir gracias al apoyo de familia y amigos.

Gomas trató de no romper en llanto ante su grabación y mencionó que espera todos acepten sus disculpas para que pueda seguir adelante con su vida.

A pocos días de haber posteado su clip ya cuenta con más de 22 millones de vistas y generó nuevas opiniones en línea debido a que no explicó nada sobre la supuesta persona "no real", lo cual molestó a una gran parte de la audiencia.

Internautas crearon otras teorías sobre ella tras el video

Algo que causó polémica es que las personas comenzaron a dudar sobre si la mujer del video en el avión y la que se disculpa es la misma, puesto que en su opinión no se parecen en nada.

"Pero no es la misma mujer, veo el video una y otra vez, pero dudo que sea la misma persona", "¿Es ella? no puedo creerlo está cambiadísima, parece alguien más""No puedo creer que son la misma, no se parecen en nada", "Seguro que no pareces ni suenas como la misma mujer del avión","Algo no cuadra aquí. Seguro que no te pareces a la persona del avión, llevas más maquillaje, pero aún así .... ¡No me lo creo!" o "Su voz no se parece a la del avión, a mi no me convences", es la manera en que reaccionaron.



Alegó que ha sido sometida a una intensa investigación desde entonces: “Están vigilando mi casa. Están vigilando a mis vecinos. Están husmeando en mi correo”; sin embargo,no especificó a quiénes se refería.

Otros más apuntan a que Tiffany está aplicando sus conocimientos de marketing para hacerse famosa una vez más y estar en el ojo del público, lo cual los usuarios no encontraron correcto.

"Realmente no creo que lo lamentes, solo te estás haciendo promoción", "Eres un genio del marketing", "Aquí una persona que sabe cómo sacarle provecho a su tragedia", "Veamos cómo lo comercializará mejor", "Todo lo hizo por marketing, es más que obvio" y "No falta mucho para que comience a monetizar por lo que pasó, ya verán", resularon ser otros puntos de vista.

@candresperedo La mujer que se bajó de un avión por pasajero que “no era real” Rompe el silencio! Tiffany Gomas es la mujer que se bajó de un avión al ver, dijo, un pasajero que “no era real” y acaba de subir un video hablando de su experiencia pero deja más dudas que respuestas #avion #pasajeros #noesreal #itsnotreal #noticias ♬ sonido original - Candrés Peredo



¿Crees que el gobierno de Estados Unidos sea quien la acosa o todo fue para llamar la atención?

