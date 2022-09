Artista callejero crea pinturas en menos de un minuto: solo usa sus dedos y maravilla a TikTok

El arte miniatura tiene obras tan bellas como inusuales, como las esculturas hechas en la punta de un lápiz de Chien Chu Lee, o las pinturas al óleo de Fabián Marcel Gaete, alias @arte100cia.

Este último se hizo aficionado de la pintura desde que era pequeño, ya que en su familia era una actividad muy presente (su madre y hermana se dedican a pintar y dibujar profesionalemente). Sin embargo, su fama llegó en la edad adulta cuando los videos de su trabajo como artista callejero se viralizaron en las redes sociales.

@arte100cia Reply to @lamejor485 Comenta si quieres que te dedique uno 😄 ♬ Caraluna - Bacilos

Fabián Marcel, el artista callejero que pinta cuadros con los dedos en menos de un minuto

El hombre nació en Santiago, Chile; aunque posteriormente emigró a Málaga, España, y es en las calles de esa provincia española donde vende sus obras de arte. La especialidad de Fabián Marcel son los cuadros de paisajes al óleo, los cuales hace en menos de un minuto y sin herramientas más que sus dedos:

“Tras tantos años de pintar he logrado reducir todos los tiempos. Yo cuando tomo un cristal en mis manos mantengo la continuidad en la creación del cuadro. Entonces es muy difícil perder la concentración. Hay gente que me ha cronometrado y he sacado cuadros en 24 o 28 segundos, pero yo quiero vivir de mi pintura sin que compita con nadie”, contó Fabián Marcel Gaete al noticiero español '24 horas', en 2012.

El artista callejero no tuvo formación académica en el rubro de las artes, más bien fue autodidacta y su familia lo apoyó con sus propios conocimientos.

“Yo no tengo un patrón exacto a seguir, [en el arte] la persona debe dejarse llevar y sacar la melodía que tiene dentro para que los colores representan, como en notas musicales, los acordes; algo así como una sinfonía de colores”, explicó el artista.

Fabián Marcel cautiva a TikTok con sus obras de arte

Uno de los videos con más reproducciones sobre el trabajo de Fabián Marcel fue publicado desde el perfil de Marta Flores Usoz, el cual ya acumula más de 50 millones de vistas. En dicha grabación, el artista chileno dibuja un atardecer con colores románticos y lo firma con un pequeño pájaro.

Como dato, en entrevista con el programa español ‘El Hormiguero’ (emitido el 23 de diciembre de 2018), el hombre explicó que su firma es la única intervención con pincel que hace a sus obras y escogió un ave porque simboliza la libertad que siente al pintar.

@martafloresusoz @arte100cia de verdad que merece la pena ver el vídeo este hombre es un artista ♬ sonido original - Marta Flores Usoz

Los halagos al trabajo del pintor no se hicieron esperar en las redes sociales, y en la sección de comentarios se pueden leer los siguientes mensajes:

“Es tremendo arte”, “Siempre que me encuentro con estos artistas en la calle, me quedo con la boca abierta”, “Me fascina que mientras pinta se da el tiempo de cantar, eso sí que es amar lo que uno hace”, “Este hombre sabe su motivación en la vida, así que se entregó al arte y siguió sus sueños. Muy inspirador”, “Opino que ellos deberían ser maestros de artes, en primarias y secundarias; su pasión por pintar sin duda se contagia con solo mirarlo” o “¿Se dan cuenta la facilidad que tiene para crear arte en un pequeño cuadro de vidrio? Magnífico”.