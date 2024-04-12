Iphone

¿Tienes un iPhone? Pudo ser atacado por un 'spyware mercenario': qué hacer si recibiste notificación

¿Los usuarios de iPhone fueron víctimas de ataques maliciosos?, ¿cómo saber si tu celular fue afectado? Esto es lo que informó Apple al respecto.

Video Joven presume cómo es tener una novia hecha con IA y desata debate sobre el amor 

Algunos usarios de iPhone han recibido alertas por un posible ataque de 'spyware mercenario': esto es lo que la empresa ha dicho al respecto.

Apple advierte a usuarios de posibles ataques maliciosos

Apple ha emitido desde octubre pasado una alerta a algunos de sus usuarios en 92 países sobre un posible ataque de ‘spyware’ mercenario.

Estos ataques son mucho más complejos que la actividad cibercriminal habitual y el malware de consumo, ya que los atacantes mercenarios de software espía aplican recursos excepcionales para atacar a un número muy pequeño de personas específicas y sus dispositivos, según informó la compañía en un comunicado.

Dichas advertencias se mostraron en el centro de notificaciones de los smartphones, además de que se le envió un correo a los afectados.

De acuerdo con la empresa, estos ataques fueron individuales y “probablemente” se debieron a “quiénes son o qué hacen” sus usuarios. Los afectados fueron en su mayoría, periodistas, activistas, políticos y diplomáticos.

Apple cambia la manera en que se refiere a los ataques maliciosos contra sus usuarios

En las últimas notificaciones de este tipo, Apple ha eliminado la frase "patrocinado por el estado" que se utilizaba anteriormente para describir este tipo de ataques.

Esto se debe, según informa la agencia de noticias ‘Reuters’, a las presiones de algunos gobiernos, como el de India, que no querían ser vinculados con este tipo de actividades.

Los ataques de un 'spyware mercenario', como los de Pegasus, han sido asociados a "actores estatales", por lo que previamente Apple los identificaba así.
Imagen JACK GUEZ/AFP via Getty Images

¿Qué hacer si recibes una notificación de ataque de spyware malicioso de Apple?

Apple recomienda a los afectados solicitar la ayuda de expertos, como la asistencia de seguridad de emergencia de respuesta rápida proporcionada por la Línea de ayuda de seguridad digital de la organización sin fines de lucro Access Now, que funciona en línea 24/7.

También señaló que organizaciones externas podrían ayudarles.


