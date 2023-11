TikToker recibe 60 iPhones en lugar de 4 por error e historia y revela qué hará con ellos: "¿son falsos?'"

En TikTok los videos de reacciones ante ciertas situaciones inesperadas son muy populares y el siguiente caso tuvo un final inesperado, te explicamos.

Joven pide 4 iPhones en línea y le llegan 60 por error: historia explota en TikTok

Con el lanzamiento del nuevo iPhone 15 Pro Max muchas personas expresaron querer uno, por lo cual no dudaron en comprarlo al ser lanzado a la venta de manera oficial.

Quien quiso hacerlo también fue el usuario de TikTok @Legends_gio, por lo cual pidió en la página de Apple 4 de ellos, uno con 1 TB de almacenamiento para él y otros tres con 256 GB para su equipo de trabajo.

El pasado 1 de noviembre su pedido llegó a su puerta y al ver las 3 que eran tres cajas, se sorprendió un poco, pero no le dio importancia; no obstante, al abrirlas se llevó una enorme sorpresa, dentro habían 20 iPhone 15 Pro Max.

De acuerdo a su historia, el tiktoker sí recibió el celular de 1TB, pero en la caja se encontraban iPhones de 256 GB, es decir que por error la empresa de Apple le mandó no 3 teléfonos sino 3 cajas de dicho modelo con 20 unidades en cada una, dando un total de 60.

"Lo último que esperé es que fueran iPhone 15 Pro Max de 1 TB y tengo dos cajas más. ¿Son falsos?, ¿a dónde se supone que iban a ir estos teléfonos?", es lo que comentó mientras abría las cajas para verificar sus sospechas.



Cada uno de los 60 teléfonos enviados accidentalmente tiene un precio aproximado de $1,599 dólares, lo que significa que el valor del envío llegó a cerca de los $97mil dólares cuando su pedido real valía poco menos de $3,600 dólares.

En un segundo video, el joven estadounidense confirmó que el envío de todos esos celulares fue un accidente, pues no le cobraron el valor total de las unidades, solo de los cuatro celulares que pidió.

"No me cobraron y no me pueden cobrar, la enviaron directo a mí, estaba dirigido a mí. Mi dirección, mi nombre, así que técnicamente el paquete es mío, no sé que voy a hacer con él, pero al final del día no los voy a vender, no los voy a regalar, los voy a retener hasta que Apple se acerque".



Los dos clips juntaron más de 16 millones de vistas en cuestión de días y en los comentarios, las personas revelaron sentir envidia por su suerte, además pidieron que hiciera giveaways o vendiera los teléfonos en un menor precio.

"¿Me puedo ganar uno?", "Qué envidia me da la gente rica a veces", "Cosas que quisiera que me pasen", "No seas así arma un giveaway", "Yo te compro uno si me lo das más barato", "Obsequia uno, nunca he tenido iPhone", "Envidia de la buena aunque yo no hubiera posteado esto en TikTok", "Empieza tu tienda Iphone jaja", "Es hora de un giveaway", "Envidia de la buena" o "¿Cómo que le llegaron casi 100 mil dólares? OMG", es lo que publicaron.



Una parte de los usuarios aseguraron que muy probablemente Appe le pedirá que los devuelva, por lo cual le aconsejaron no abrirlos ni prenderlos, ya que la empresa puede bloquearlos para obstaculizar algún plan de venderlos.

Hasta ahora la empresa de tecnología no se ha pronunciado al respecto de este pequeño incidente que tal vez podría costarle el empleo a la persona que ingresó la información de manera erronea.

¿Tú qué harías en su lugar? Dinos en los comentarios.

