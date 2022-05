El oscuro significado detrás de la letra 'Andrea', el nuevo tema de Bad Bunny: es muy triste

‘Un verano sin ti’ es el nuevo álbum del artista urbano Bad Bunny, el cual contiene 23 canciones de las cuales la letra de ‘Andrea’ ha llamado la atención de varios por su mensaje lleno de empoderamiento y reflexión, pues hay quienes apuntan a que honra a una víctima de feminicidio.

La letra de la canción ‘Andrea’ de Bad Bunny visibiliza la violencia de género

‘Andrea’ muestra, melódicamente hablando, el retrato de una mujer puertorriqueña de espera vivir la vida bajo sus propias reglas haciendo frente al acoso y la violencia que reciben las mujeres día a día:

“Como si ser mujer fuera un pecado… Ella no quiere una flor, sólo quiere que no la marchiten. Que cuando compre pan, no le piten. Que no le pregunten qué hizo ayer. Y un futuro lindo le inviten. Que le den respeto y nunca se lo quiten. Porque ella es jefa, patrona”, se puede oír en las primeras estrofas de la canción.



La mujer que asume la voz del personaje es la vocalista del dúo Buscabulla, Raquel Ríos, quien comentó a ‘The New York Times’ (2022) el difícil reto de interpretar la letra:

“Sentí que el coro tenía que tener mucho peso sobre lo que significa ser una mujer del Caribe. Nunca había trabajado tan duro en una canción”.

¿‘Andrea’ es un homenaje a una víctima de feminicidio? Los fans de Bad Bunny creen que sí

Respecto al título de la canción, muchos fanáticos del reguetonero tienen la teoría de que está inspirado en el caso de Andrea Ruíz Costas: víctima de feminicidio por parte de su ex pareja Miguel Ocasio.

Resulta que la mujer, de origen puertoriqueño, fue asesinada en 2021, cuando apenas tenía 35 años de edad.

De inmediato causó gran indignación porque con anterioridad ella había denunciado dos veces a su agresor, pero las autoridades no hicieron nada al respecto.

En ambas ocasiones la jueza Ingrid Alvarado Rodríguez le negó las órdenes de protección y alejamiento contra su ex, quien la acosaba en extremo siguiéndola a su hogar, al trabajo e incluso llegó a amenazarla con exponer sus fotografías íntimas.

Cabe mencionar que Miguel era un guardia de seguridad de 40 años que Andrea conoció gracias a su trabajo como gerente de una tienda de ropa, debido a que los dos trabajaban en el centro comercial Montehiedra en San Juan, Puerto Rico.

Mantuvieron una relación durante ocho meses, hasta que un incidente violento provocó la ruptura.

Tras meses de acoso y denuncias subestimadas el cuerpo de la mujer fue encontrado parcialmente calcinado en abril de 2021, un mes después de su último intento por obtener una orden de alejamiento.

Para mayo de 2021 Miguel confesó el crimen y la investigación arrojó que tenía antecedentes de violencia contra otras mujeres.