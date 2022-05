¿Amber Heard basó su testimonio en líneas de películas? Te contamos si es cierta esta teoría

El juicio de las estrellas tendrá una duración de seis semanas; las primeras tres han estado llenas de fuertes declaraciones que se han llevado los titulares de los tabloides.

Y es que, actualmente, se está viviendo un fenómeno sin precedentes, debido a que día a día se ha transmitido gratuitamente por televisión y redes sociales la batalla legal.

Muchos han considerado esto como un 'reality show' y, mientras que hay personalidades que critican esta situación, están aquellos que defienden a los famosos.

Sin embargo, esto ha llevado a que se tenga acceso a la información de primera mano y sin el sesgo de un tercero, pero, al mismo tiempo, han aparecido las conjeturas que se hacen pasar por hechos.

¿Amber Heard sacó líneas de 'El talentoso Sr. Ripley'?

Comenzó a circular una imagen en donde se leían las icónicas líneas del filme y, por un lado, lo mismo presuntamente dicho por la actriz de 'Aquaman'.

La escena es de la película de 'The Talented Mr Ripley' (1999), en ella podemos ver a una joven Gwyneth Paltrow y a un Matt Damon; sus personajes mantienen esta conversación:

Marge Sherwood: lo de Dickie, es como el sol brilla sobre ti y es glorioso. Y entonces te olvida y es muy muy frío.

Tom Ripley: así que estoy aprendiendo

Marge Sherwood: cuando tienes su atención, sientes que eres la única persona en el mundo. Por eso todo el mundo lo quiere mucho.



Esto generó una ola de críticas hacia la actriz y su testimonio, sin embargo, ¿en verdad usó esas mismas palabras?

¿Qué dijo en verdad Amber Heard?

Esto ya se está desmintiendo, ya que, como las grabaciones siguen en línea, es fácil regresar a ellas y verificar si la información es o no es cierta.

La celebridad comenzó a describir cómo fue que inició y qué sentía al estar junto a Johnny Depp (al menos durante los primeros meses).

"When I was around Johnny I felt like the most beautiful person in the whole world".



"Cuando estaba con Johnny me sentía la persona más hermosa del mundo".

"It would be like a bubble, like we were in this litthle bubble of secrecy and it felt like warm, glow, as we would say, just music and the kind of books that we both loved and petry tat we both knew y heart and it was, it felit like a dream. It felt like absolute magic".



"Sería como una burbuja, como si estuviéramos en esta pequeña burbuja de secretos, y se sintiera cálido, brillante, como diríamos, sólo música y el tipo de libros que ambos amamos y que ambos conocíamos de corazón, y, fue, se sintió como un sueño. Se sintió como magia absoluta".

"And um, the you know as I mentioned this bubble, you know, where he'd come over to my house and not leave for, like trhee or four days, you know, just smoking cigarretes and playing music and reading poetry to me or painting me, you know, just talking, and then he would disappear and ther'esbe just no way to get a hold of him, no way to contact him".



"Y um, ya sabes, como mencioné esta burbuja, ya sabes, donde él vendría a mi casa, y no se iría por como tres o cuatro días, ya sabes, sólo fumando cigarrillos y tocando música y leyéndome poesía, o pintándome, ya sabes, sólo hablando, y luego desaparecía y no había forma de localizarlo, no había forma de contactarlo".

¿Hay paralelismos entre ambas conversaciones?

En realidad poco se parece a los diálogos de Gwyneth Paltrow a lo dicho por Heard, aquí la reportera estadounidense hizo la comparativa, con video y las citas más importantes.

También se le ha acusado de robar otros diálogos

Si bien no son las únicas escenas de la que se le ha acusado de robar; eso sí, muchos creen que no son las palabras como tal sino la esencia de la trama.

Algunas de estas teorías comenzaron como hilos de Twitter:



Y se fueron transformando en videos de Tiktok:



Ninguna de estas teorías ha sido confirmada dado que estos clips muestran palabras muy genéricas que en realidad no prueban ni indican que haya habido un robo.