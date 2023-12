Adele tiene una doble mexicana y hasta da conciertos como la cantante: su parecido impacta a Internet

Adele tiene una doble en México y su parecido es tal que tiene asombrado a más de un internauta.

Las redes sociales se han convertido en la plataforma ideal para conocer a los ‘gemelos perdidos’ de artistas de talla internacional, ya sean imitadores profesionales o personas del común que un día se dieron cuenta de su símil con una celebridad.

La última en llamar la atención de la esfera digital es una mujer que logra ser el espejo de la cantante de ‘Hello’.

Imitadora mexicana se caracteriza como Adele y sorprende por su parecido

Barbie Rodríguez es una mujer que trabaja como imitadora de celebridades en centros nocturnos o fiestas. En sus redes sociales, suele compartir algunas de sus caracterizaciones y clips de sus shows.

Una de las artistas a las que les puede dar vida es Adele, quien a lo largo del 2023 ha ganado gran popularidad por su residencia en Las Vegas y los gestos que ha tenido con sus fans a lo largo de estos conciertos, especialmente con su público mexicano.

La mexicana ha mostrado que, con ayuda de maquillaje, pelucas y vestidos, logra imitarla casi a la perfección.

En sus presentaciones más recientes, incluso, se anima a cantar las canciones de Adele, lo que, según sus seguidores, le da un toque aún más realista a su personificación.



En los comentarios de sus publicaciones en Instagram o TikTok, que alcanzan las miles de reproducciones, se puede leer el asombro de los internautas al notar el gran parecido de Barbie Rodríguez con Adele.

“Sí pensé que era Adele”, “Okay, pero el detalle de ir descalza como Adele (en sus conciertos)”, “Igualita a Adele”, “Imagínate estar en el puesto de tacos y que llegue Adele a cantar con su bocina”, “Me di cuenta de que no era Adele solo porque entré a los comentarios”, “¿Esta cuenta es de una imitadora? Porque realmente es muy buena”, “Sí me la creo si me cruzo en su camino”, “Adele se sentirá muy honrada”, “Eres la mismísima”.



Otros tantos internautas han señalado que, si bien la imitadora se parece a la cantante de ‘Rolling in the Deep’, también les recuerda a Meryl Streep de joven.

“Es una mezcla de Adele y Meryl Streep en su juventud”, “Le da un parecido a Meryl Streep de joven”.

Barbie Rodríguez parece ser tan admiradora de Adele, que recreó su look de Morticia Addams en Halloween 2023.

Barbie Rodríguez también imita otras celebridades

Lo cierto es que la profesional no solo es capaz de darle vida a la cantante británica. En sus redes sociales también se ha mostrado en caracterización de Amanda Miguel, Cher, Lupita D’Alessio, Mónica Naranjo y Angélica María.

Su talento es tal que la llevó a formar parte de la serie ‘La casa de las flores’, como parte de las intérpretes del bar del mismo nombre, según detalla en su cuenta de TikTok.



Cuéntanos en los comentarios si crees que Barbie Rodríguez se parece a Adele.