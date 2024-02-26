¿’Adele’ cantando como Vicente Fernández? Video se viraliza y fans reaccionan: “México surrealista”

Video Rihanna, Zac Efron y más famosos con un doble en la vida real: su parecido engaña hasta a sus fans

¿Adele cantando en público como Vicente Fernández? Parece que TikTok todo lo hace posible y ha dado la vuelta a la plataforma una grabación que logró confundir a los usuarios.

¿Qué hace Adele cantando como ‘Chente’

?

Cada que los usuarios de TikTok piensan que lo han visto todo, la plataforma los sorprende con un contenido más increíble que el anterior, tal como pasó hace unos días con la viral grabación de ‘Adele’ cantando nada más y nada menos que… ¿como “El Charro de Huentitán”?

Por supuesto, los fans de hueso colorado de la cantante británica, quien en más de una ocasión ha expresado su cariño a México, no dudaron en que pudiera hacer una interpretación tal de las canciones que formaron parte del repertorio de uno de los más grandes íconos de la música mexicana como lo fue el fallecido cantante.

Sin embargo, el video corresponde a la probadita que quiso dar la cuenta de salongardenia_ a través de su cuenta el pasado fin de semana sobre lo que su espectáculo de imitadores ofrece.

Y es que, entre su elenco se cuenta Barbie Rodríguez, estrella de la imitación que desde hace años ha sorprendido por su caracterización casi idéntica a la intérprete de ‘Skyfall’, ‘Someone like you’ y ‘Hello’.



Durante la grabación, Barbie Rodríguez da muestra del poder que tiene para transformar su voz de forma muy parecida a la de estrellas como Thalía, Amanda Miguel y hasta ‘Chente’, con la que logró cautivar a su público y confundir a uno que otro internauta.

TikTok reacciona a imitación de Adele

La grabación sumó, apenas un par de días después de su publicación, más de 5 millones de reproducciones causando todo tipo de reacciones entre los usuarios de TikTok.

Y es que, muchos confesaron que la caracterización los había hecho creer que se trataba de la mismísima Adele, aunque otros aseguraron que lograron detectar que era un imitador desde el momento en el que dieron clic al video.

Lo que sí fue aplaudido por la mayoría fue el talento del artista, quien rápidamente fue identificado, pues su trabajo lo ha llevado a debutar en la pantalla chica a través de la serie ‘La Casa de las Flores’.