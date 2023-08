Pareja de abuelitos son captados bailando reguetón hasta el piso e impactan con su agilidad

Existen personas que comentan de manera pública su disgusto por el reguetón, como la mujer que aseguró dejar de escuchar reguetón por sus letras o el señor que reaccionó de manera negativa al ver 'perrear' a su nieta, pero al parecer un par de abuelitos dejaron con la boca abierta a todos por ser amantes de dicho género, te explicamos.

Abuelitos bailan 'Tití me pregunto' en fiesta y los captan en divertido video

En Instagram comenzó a circular un video publicado por el usuario @quetochadas, quien fue invitado a la celebración de unos XV años. Si bien todo marchaba de manera normal al momento de comenzar la música y abrir la pista de baile, el ambiente cambió de un momento a otro.

Resulta que los invitados poco a poco comenzaron a danzar para divertirse; sin embargo, los que se robaron toda la atención fue una pareja de abuelitos, pues al escuchar 'Tití me preguntó' de Bad Bunny comenzaron a perrear como si no hubiera un mañana.

De hecho, el hombre de avanzada edad hizo gritar a todos cuando hizo un movimiento atrevido junto a su pareja, lo cual se volvió el centro de atención.

Sin importarles las críticas los abuelitos siguieron bailando muy animados hasta terminar la canción y si bien el video no lo muestra, seguramente se llevaron una gran ovación de aplausos, pues no es nada común ver a personas grandes bailar al ritmo del 'Conejo Malo'.



Al parecer el clip de apenas unos segundos fue grabado en Venezuela, pero se desconoce el nombre de los protagonistas que encantaron a todos con su actitud.

Dicho material publicado a finales del mes de julio obtuvo solamente en Instagram más de 4 millones de views y en los comentarios, las personas los felicitaron por bailar uno de los géneros más populares entre los jóvenes.

"Perreo hasta que el marcapasos este en el suelo","Me encantan los abuelitos que disfrutan la vida", "Ese señor baila mejor que muchos que conozco", "Le pusieron ambiente a la fiesta jaja, me encanta", "Yo quiero vivir este sueño", "Su actitud que no les importan las críticas es increíble, solo son ellos mismos", "Mi mayor admiración para ambos por disfrutar los éxitos de hoy", "No me sorprendería si fueron a ver a Bad Bunny", "Me encantan" o "Hasta abajo el perreo como debe ser", resultaron ser algunos de ellos.



Otros mencionaron que les gustaría ser como ellos cuando sean de la tercera edad, pues creen que la diversión no debe terminar aún cuando se es mayor.

"Si se ven que tienen la aptitud pero yo espero llegar a esa edad y no hacer ridículos envejecer con dignidad es mi meta no aburrida pero si dignamente", "Si no hago esto cuando llegue a esa edad no quiero nada", "Ya me vi bailando reguetón como ellos cuando esté viejita", "Ojalá me pueda mover así a esa edad", "Claramente sería yo en cualquier fiesta cuando sea grande", y "Yo sería el abuelito que aliente a los nietos a bailar conmigo reguetón", fueron algunos puntos de vista.



