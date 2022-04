Vendió su casa y trabajó sin descanso para pagar la escuela de su nieta: así lo recompensaron

Internet ha catapultado las historias de abuelos sorprendentes; desde ‘influencers’ de la tercera edad hasta aquellos que hacen grandes sacrificios para ayudar a sus nietos.

Deshraj Ji es un adulto de la tercera edad que adquirió gran popularidad gracias a que el medio ‘Humans of Bombay’ (2021) publicó su historia.

Deshraj Ji perdió a dos de sus hijos, fue así que quedó a cargo de sus nietos

Todo comenzó con la muerte de su hijo mayor, quien fue encontrado sin vida tras desaparecer una semana.

Posteriormente, el segundo descendiente del abuelo cometió suicidio ante la impotencia de no conseguir un trabajo digno para mantener a su familia.

“Hace 6 años, mi hijo mayor desapareció de casa. Una semana después, la gente encontró su cadáver en un automóvil; sólo tenía 40 años. Una parte de mí murió con él, pero agobiado por las responsabilidades, ni siquiera tuve tiempo de llorar; al día siguiente, estaba de vuelta en la carretera, conduciendo mi automóvil. Pero 2 años más tarde, el dolor nos golpeó de nuevo: también perdí a mi otro hijo. Mientras conducía, recibí una llamada: "El cuerpo de su hijo ha sido encontrado en la plataforma número cuatro... suicidio. Fue la responsabilidad de mi nuera y sus 4 hijos lo que me mantuvo en marcha”.

Deshraj Ji impulsó los deseos de estudiar de su nieta y se las ingenió para costearlos

Fue así que el abuelito se convirtió en el sustento de una familia con siete integrantes.

Por esta razón comenzó a trabajar alrededor de 20 horas al día con el fin de reunir el dinero suficiente para pagar los gastos escolares de su nieta y mantener a los demás.

“Después de la cremación mi nieta me preguntó: 'Dadaji [abuelo en hindi], ¿tendré que dejar la escuela?' Reuní todo mi coraje y la tranquilicé: '¡Nunca! Estudia todo lo que quieras’. Empecé a trabajar muchas horas: salía de casa a las 6 a. m. y conducía mi automóvil hasta la medianoche. Sólo entonces podría ganar 10.000 rupias al mes. Después de gastar 6000 en sus cuotas escolares, me quedaría con apenas 4000 para alimentar a mi familia de siete”.



Lamentablemente el dinero era apenas suficiente para sobrevivir; esto lo comprobó el adulto mayor cuando un día su esposa enfermó y, al no contar con los recursos suficientes, tuvo que pedir dinero de puerta en puerta para sus medicinas.

Sin embargo, sus sacrificios no fueron en vano y cuando su nieta salió de la preparatoria se graduó como la primera en su clase. Deshraj estaba tan orgulloso que ese día dio viajes gratis.

“La mayoría de los días, apenas teníamos nada para comer. Una vez, cuando mi esposa se enfermó, tuve que correr de puerta en puerta pidiendo dinero para comprar sus medicinas. Pero todo parecía valer la pena cuando el año pasado, mi nieta me dijo que había obtenido un sobresaliente. ¡Estaba orgullosísimo! ¡Todo el día, di viajes gratis a mis clientes! Entonces ella me dijo: 'Dadaji, quiero ir a la universidad en Delhi'".

Deshraj Ji vendió su casa y durmió en su rickshaw para mandar a su nieta a la universidad

El siguiente paso en la educación de su nieta fue la universidad; ella eligió estudiar la licenciatura en Educación y así convertirse en maestra.

Debido a que era muy caro pagar la matrícula y cuotas, el adulto mayor optó por vender su casa y usar ese dinero.

Por consiguiente su familia se trasladó a casa de unos parientes, mientras que él se quedó a dormir en su vehículo en Mumbai.

“Educarla en otra ciudad estaba más allá de mi capacidad, pero tenía que cumplir sus sueños a toda costa. Entonces, vendí nuestra casa y pagué sus honorarios. Luego, envié a mi esposa, mi nuera y otros nietos a la casa de unos parientes en nuestro pueblo, mientras yo continuaba quedándome en Mumbai sin techo”.

La fortuna le ha sonreído a Deshraj Ji, así han sido pagados sus sacrificios

En primer lugar, pensar que su nieta será la primera graduada de su familia lo llena de orgullo al abuelito indio.

De hecho, la chica se convirtió en la primera de su clase, lo que ayuda al adulto mayor a sobrellevar su duro camino.

“Ha pasado un año y, sinceramente, la vida no es mala: como y duermo en mi automóvil y durante el día, llevo a mis pasajeros. A veces tengo dolor en las piernas y quiero estar todo el día sentado, pero luego mi nieta me llama y me dice: "Soy la primera de mi clase", y todo mi dolor se desvanece. No puedo esperar a que se convierta en maestra, para poder abrazarla y decirle: 'Me has hecho sentir tan orgulloso'. Será la primera graduada de nuestra familia”.



En segundo lugar, tras hacerse viral la historia de Deshraj Ji, los seguidores de ‘Humans of Bombay’ donaron un total de 32 mil dólares para comprarle una casa al anciano en Mumbai y así no tenga que vivir en su rickshaw.