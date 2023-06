Mujer de 108 años revela secreto de una larga vida y causa polémica: ¿perros en vez de niños?

Otra que tocó el corazón de los internautas fue la de Ada Daniel, una mujer que desde el 2015 vive en un hogar de ancianos ubicado en Derbyshire, Inglaterra.

Abuelita aconseja tener perros en lugar de hijos para tener una larga vida

De acuerdo a Kelly Goucher, coordinadora de actividades del lugar, la mujer no tiene familia, por lo cual nadie la visita y por ello decidió levantarle el ánimo en su cumpleaños 105 para que no se sintiera sola.

En una entrevista para la 'BBC' realizada el pasado 1 de junio, ella explicó que recurrió a un grupo de Facebook para contar la historia de Ada y pedirles que enviaran una tarjeta de felicitación, lo cual tuvo una respuesta increíble.

"Me desperté con 135 mensajes a la mañana siguiente de personas que querían enviar tarjetas", dijo.



Hoy Ada tiene 108 años y desde la publicación de Kelly, en su cumpleaños la abuelita recibe cada vez más tarjetas.

"Ella nunca tuvo hijos, así que no tiene nietos, así que solo queríamos conseguirle tantas tarjetas como fuera posible. A ella le gusta bastante el hecho de que la gente sepa de ella debido a su edad".



La mujer longeva no tuvo hijos, pero fue madre de muchos perritos galgos por varias décadas a lo cual de hecho le atribuye tener más de un siglo de vida.

"Definitivamente es un personaje. Una vez le pregunté cuál era su secreto y me dijo que era tener perros, no niños".

Internet apoyó el consejo de Ada respecto a los perros

Tras darse a conocer su declaración miles de personas estuvieron de acuerdo con su idea, pues aseguraron que es menos estresante cuidar a los perros que a los niños.

"Estoy de acuerdo con ella. Me salieron canas, me quedé medio sorda y necesité gafas en los primeros años de ser madre. Es mucho más fácil criar a un cachorro, pero no cambiaría a mis hijos por nada del mundo", "¡Tiene toda la razón! Lo siento niños, pero el perro siempre ha causado menos estrés en mi vida", "Yo tengo perritos y no hijos, la mejor decisión de mi vida", o "Ahora entonces creo que necesito un perrito", es la manera en que se expresaron.



¿Qué te parece el consejo de Ada para tener una vida excepcionalmente larga y saludable? Dinos en los comentarios.

Pasa a ver también: