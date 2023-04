"Me voy a hacer mujer": Joven confiesa a su abuelita de 97 años que es trans y así reaccionó

No cabe duda que los abuelitos hacen de las suyas en Internet con sus bailes y sabios consejos, pero también son capaces de conmover a los usuarios, como lo fue en el siguiente caso publicado en la cuenta de TikTok @kcataa.

Joven graba reacción de su abuelita al decirle se quiere ser mujer: video se hace viral

Fran es una mujer trans argentina que decidió realizar su transición de hombre a mujer y aunque sus padres la apoyaron desde el inicio, la opinión de su abuela de 97 años para ella era importante, así que se armó de valor y se lo confesó.

Al llegar el momento una persona fuera de cámara le explicó a la mujer de la tercera edad que su nieto quería cambiar de género y lo confirma diciendo: "me voy a hacer mujer".

En un inicio nadie sabía cuál sería la respuesta de la señora, ya que se tiene la creencia de que las personas adultas son más cerradas respecto a los temas de sexualidad, pero en lugar de mostrarse incómoda o molesta, expresó que le parecía una "buena idea" por una razón en especial.

"Las mujeres somos lo mejor que hay en el mundo", fue lo que comentó al escuchar la noticia.



De manera inmediata él le da las gracias a su abuela, de quien se desconoce el nombre y ante lo ocurrido, también se grabó la reacción del hermano de Fran, quien levantó el pulgar en señal de triunfo.

Internet terminó en lágrimas por la respuesta de la abuelita

Así como el clip del abuelito taquero que canta idéntico a Pedro Infante, terminó volvíendose viral con 7.4 millones de vistas y los interneutas que lo vieron no dudaron en felicitar a la señora por su actitud, la cual les provocó lágrimas en los ojos.

"Amamos a la abuela", "Llorar por desconocidos es mi pasión", "Quisiera que todas las abuelas piensen así de la comunidad, amé este video", "Te quiero mucho abuelita de 97 años que quiere a su nieto trans", "Yo pensé que no iba a llorar, pero sí lo hice y mucho", "Lo más icónico es que no la pensó la abue, es un amor en serio", "Lloré porque me pasó algo así con mi mamá" y "Ahora sí, el argumento de 'es que son personas mayores en sus tiempos era diferente' no es válido", se lee en los comentarios.



A la par, algunos usuarios de TikTok compartieron sus anécdotas sobre cómo fue "salir del clóset" y contárselo a sus abuelitos, quienes tuvieron respuestas muy emotivas.

"Yo le dije a mi bisabuelo que soy pansexual, me preguntó que era y cuando le expliqué me dijo 'yo también entonces'", "Yo cuando le dije a mi abuela que me gustan los hombres y las mujeres me dijo: 'a veces es mejor saber comer de todo'", "Mi abuela cuando le dije que era bi me dijo 'Vive la vida bien, y si vives la vida loca invítame', la amo", "Mi abuela es católica pero aún así me dijo 'sólo quiero que seas feliz'", o "Me hizo acordar a cuando le dije a mi abuelo y a mi abuela que soy bisexual y mi abuela me dijo 'las mujeres son diosas'", resultaron ser otros de ellos.



Aunque se pidió que Fran mostrara su proceso para volverse mujer, él no volvió a compartir algo relacionado con su transición o su abuelita.

¿Qué piensas acerca de este caso? Dinos en los comentarios.

