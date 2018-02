Conoce a la diseñadora latina más codiciada por las famosas que te gustan

La diseñadora Giannina Azar llegó a la moda por instinto, atraída por los saris que vestían sus tías, por las telas sedosas que cubrían sus cuerpos y por las piedras que adornaban aquellas túnicas, que todavía le sirven de fuente de inspiración.

Desde pequeña -esta hija de padre libanés y madre dominicana- sintió una pulsión por el diseño, por crear y recrear con las manos. A los 4 años, en unas vacaciones a Puerto Rico, se perdió en una tienda en la capital, San Juan. Su mamá la encontró detrás de un mostrador “quitándole las piedritas a un traje” para entender cómo se zurcían al vestido.



“Yo te diría que nací con eso. Al principio era autodidacta”, afirmó en entrevista telefónica con Univision Entretenimiento. “Desde los 15 años comencé a hacerle los vestidos a mis amigas para sus quinceañeros y para el ‘prom’”, agregó sobre esos años en que confeccionó sus primeros modelos.

La hija de una secretaria ejecutiva y de un hacendado, estudió en el Instituto Mercy Jácquez de Santo Domingo. Luego cursó estudios en una escuela de diseño ligada a la prestigiosa Parsons School of Design de Nueva York. También ostenta títulos como diseñadora gráfica publicitaria y como decoradora de interiores.



La diseñadora dominicana cuenta con más de 30 años en el mundo de la moda. Instagram/Giannina Azar



“Yo digo que esto se lleva en la sangre, es un don que Dios te da. A cada uno le pone su misión, la mía es crear modas para que las mujeres se vean bellas”, afirmó desde su natal Santo Domingo.

Siempre supo que era buena en el oficio. Durante años fue la diseñadora oficial del concurso nacional de belleza Miss República Dominicana y de otras personalidades de su país. Luego sus diseños comenzaron a cruzar la frontera del Caribe.

"Es el ángel que me mandó Dios"

La actriz y cantante mexicana Thalía fue quien la puso en boca de todos cuando lució un vestido suyo de la colección ‘Too Much’ para la entrega de Premio Lo Nuestro del año pasado.

“Como yo digo, ella (Thalía) es el ángel que me mandó Dios, porque fue como mi madrina. Todavía me llaman y dicen: ‘yo quiero el vestido de Thalía’ y ella lo pronosticó así mismo. Ella me dijo: ‘tú vas a ver cuando yo me ponga ese vestido todo el mundo te va a llamar’ y así mismo fue y empezó todo”, afirmó la diseñadora.



“Esa línea fue inspirada y dirigida para las artistas. Todo hecho a mano, más bien eran trajes artesanales”, añadió la modista, que trabaja junto a sus tres hijos Carla, Gabriela y Antonio.

A partir de ese primer encuentro con la intérprete de ‘Piel morena’ surgió una estrecha relación de trabajo y de amistad. Giannina Azar se convirtió en una de las diseñadoras favoritas de la exintegrante del grupo Timbiriche y la cantante mexicana en su talismán.



El traje dorado que Thalía lució para el cumpleaños de su abuela Eva Mange se convirtió en el protagonista del junte familiar. Un debate sobre el brillo y las lentejuelas inundó las sociales de comentarios y colmó las cuentas de correo electrónico de la diseñadora con indagaciones para adquirir el vestido.

Pero la modista, que durante tres años consecutivos ostentó el premio al Diseñador el Año en la República Dominicana, no realiza reproducciones de sus vestidos. Siempre incorpora alguna alteración, añade un toque o elimina un detalle para que cada pieza sea única.

Esta filosofía de mantener la originalidad de un ‘look’ la extiende a las imágenes que coloca en las redes sociales.



“Si ese vestido ya lo usó Thalía. Jamás lo subo en redes con otra modelo. Ni con una artista tampoco”, afirmó.

No solo es Thalía. Otras celebridades como Jennifer López, Gwen Stefani, Yuri, Gloria Trevi, Zuleyka Rivera, Yolandita Monge, Clarissa Molina y Chiquinquirá Delgado presumen con sus vestidos en galas y espectáculos.

Nueva línea para Premio Lo Nuestro

De hablar rápido y con entusiasmo, la diseñadora explicó que elabora una línea nueva que estrenará en Premio Lo Nuestro, que se celebrará el 22 de febrero en el American Airlines Arena, en Miami.

“Voy a tener esa línea que vas a ver en Premio Lo Nuestro de trajes largos, en esa misma versión en lentejuelas (como el traje dorado de Thalía), pero mucho más bordado, con fondos en lentejuelas negras con las flores en colores”, adelantó la diseñadora.

“Ahora en Miami van a ver algo totalmente diferente. Quizás ahí habrá alguno que tenga brillo, pero es brillo con colores. Ahora llevo un traje, por ejemplo, de lienzos negros con encajes, pero con flores en colores bien bellos, así bordados en ‘rhinestones’ en rojo, ‘fuschia’, azul turquesa o sea llevo algo bien tropical”, agregó.

Explicó que viajará próximamente a Miami con seis o siete vestidos listos para que las celebridades interesadas se los midan y pueda realizar los ajustes necesarios. Normalmente las estrellas esperan a las últimas semanas para decidir si acuden a un evento. En ese momento, inician el proceso de selección del atuendo que lucirán en la alfombra, según la diseñadora.



Contrario a su experiencia en los Premios Soberano el año pasado, donde vistió a varias famosas de su país y se creó una polémica por la similitud en los vestidos, en esta ocasión “no más de dos” figuras llevarán vestidos de su nueva colección.

“Recomiendo para el bien del artista y para el bien de diseñador no vestir a más de dos figuras en una alfombra para no saturar. Por ejemplo, yo ahora voy a vestir a Thalía si decide que va y otra más, pero no más de dos… si son cinco se van a ver con la misma línea y van a decir que andan uniformadas todas”, señaló entre risas.

Actualmente la modista mantiene su tienda y taller en Santo Domingo, pero en unos meses abrirá un showroom en Miami.



“Yo vivo entre los dos, entre Miami y Santo Domingo porque tengo muchas clientas en Miami también”, indicó.