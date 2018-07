Conmovedora despedida de Tina Turner para su hijo que murió: "Siempre será mi bebé"

La intérprete de 'We don't need another hero' tuiteó una imagen de sí misma dejando caer una rosa roja en el océano sobre los rieles de un bote: "Mi momento más triste como madre. El jueves 19 de julio de 2018, di mi último adiós a mi hijo, Craig Raymond Turner, cuando me reuní con familiares y amigos para esparcir sus cenizas en la costa de California".