Desgarrador: Tina Turner homenajeará a su hijo muerto en su musical de teatro

La tragedia que se ha ensañado con la legendaria roquera Tina Turner no la quiebra y, ahora, el exitoso musical 'Tina', que se presenta en Londres, tiene el plan de actualizar su trama para incluir el episodio de la reciente muerte del hijo mayor de la cantante, Raymond Craig Turner.

Según reporta el diario británico ' The Sun ', el musical -que ha recibido espectaculares críticas por la prensa especializada- sería modificado para incluir un tributo al primogénito de la diva, que se suicidó en Los Ángeles , a los 59 años de edad.



"' Tina: The Musical' no se inmuta al retratar los horrores y tragedias con las que Tina ha lidiado ahora, y ella no quiere ocultar el más reciente capítulo en su vida", dijo un vocero de la producción al diario; "(los creadores) están planeando cambiar el espectáculo actual para incluir un segmento en el que se haga referencia a la muerte de Craig, y una posible canción en su honor".