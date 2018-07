Muere el hijo mayor de Tina Turner, se suicida en California

La relación entre Ike y Tina fue tormentosa. Tuvieron juntos un hijo, Ronnie Turner (nacido en 1961) y luego de que él la convirtiera en una gran estrella -y la maltratara todos los días, tal como se publicó en la biografía y película de la estrella, 'What's Love Got To Do With It', por la cual Angela Bassett fue nominada a un Oscar-, Tina le pidió el divorcio en 1978 en medio de demandas por abuso y violencia intrafamiliar.