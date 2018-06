Con desnudos y una actriz porno parecida a Kim Kardashian, Kanye West vende sus tenis

El esposo de Kim Kardashian lanzó el martes la campaña, no apta para menores de edad, compartiendo con sus 28.4 millones de seguidores en Twitter una serie de fotos, tomadas por Eli Russell Linnetz . Temprano este miércoles parecía existir un consenso sobre la imagen que más llama la atención: es una en la que aparecen dos mujeres de pie, completamente erguidas y desnudas, llevando solamente los tenis amarillo pálido.

Una de ellas es Lela Star, una actriz de películas para adultos que además de parecerse a Kardashian en que ambas se encueran para hacer dinero, físicamente es un clon de la protagonista de ' Keeping Up With the Kardashians'. Comparten sus curvas marcadas y sus rasgos faciales.