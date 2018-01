Claudia Álvarez quiere ser como Inés Gómez Mont y luego se arrepiente

La actriz Claudia Álvarez ha externado sus deseos de convertirse en madre a lado de su esposo el productor y empresario Billy Rovzar y en esta ocasión confesó le gustaría tener una numerosa familia como la tiene su amiga Inés Gómez Mont: “Cuando veo a mis sobrinos y siento su amor me dan ganas de tener 100 (niños) como Inés Gómez Mont”, escribió en su cuenta de Instagram la actriz de 36 años de edad, acompañando una fotografía abrazando junto con su pareja a los pequeños de la conductora.

Hace unos meses Claudia compartió con Univision Entretenimiento que se está preparando para convertirse en madre el cual es uno de sus más grandes sueños: “Billy tiene vasectomía, entonces va a ser por inseminación y si ya de una vez se pueden dos (hijos), pues ya dos y me desocupo”, ya que su intención es tener gemelos o cuates.



Las fotos del primer año del cuento de hadas entre Claudia Álvarez y Billy Rovzar Este 19 de noviembre Claudia Álvarez y Billy Rovzar festejaron su primer aniversario de bodas, por lo cual se dedicaron emotivos mensajes en sus cuentas de Instagram, red social en la que ambos son muy activos. La pareja inició formalmente su noviazgo en diciembre de 2011, aunque se conocían tiempo atrás. A decir de ambos, los unieron varias casualidades: cumplen años el mismo día (6 de octubre), tienen muchos amigos en común e incluso eran pacientes del mismo médico. Antes de conocer a Claudia, Billy tenía fama de fiestero, cosa que cambió cuando la conoció y decidió que ella sería la mujer de su vida: "Hablamos de lo que era el amor y fue el momento en el que me di cuenta de que quería ser ese hombre que le podía dar el mundo, quería amarla y ser el más amado; después, nos fuimos casi en vivo a un parque de diversiones y, lo demás, es historia". Tras 4 años de relación, en febrero de 2016, el productor le entregó el anillo de compromiso a la actriz en una elaborada sorpresa, donde simuló un restaurante, en el que tras recibir el sí, aparecieron todos los amigos y familiares de la pareja, que esperaban en silencio para celebrar el evento. Meses después la pareja contrajo matrimonio en una playa de la Riviera Nayarit, rodeados de sus seres queridos y en una celebración llena de lujo y detalles que sorprendieron a todos los invitados. Luciendo felices y enamorados, hicieron su entrada triunfal al ritmo de "All you need is love", en medio de fuegos artificiales. En este romántico día la actriz lució un vestido bordado y con transparencias de la diseñadora Alexia Ulibarri, además de un tocado estilo griego. En su luna de miel la pareja visitó países como Japón, Nueva Zelanda y Australia, entre otros. En su paso por Sidney, la pareja vivió una experiencia que puso en riesgo su vida, de acuerdo con lo que declaró la protagonista de 'Simplemente María': "...estábamos hasta arriba, nos tomaron la foto y de la nada una tormenta eléctrica, y el guía preocupadísimo porque jamás les había pasado esto con gente arriba... NADIE quiere estar en un puente de metal con tormenta eléctrica...". Por sexto año consecutivo, la pareja celebró su cumpleaños por partida doble y la también empresaria lo recordó con este mensaje: "...en este tiempo me he dado cuenta de las cosas positivas de cumplir años el mismo día amor, y es que nunca se nos olvidará el cumpleaños del otro, nuestra energía ese día vibra igual por la emoción de recibir felicitaciones de la gente que nos ama". Ver fotografías de los detalles que tienen el uno con el otro es una constante en sus redes. A pesar de que pasan largas temporadas alejados por los compromisos laborales de ambos, se aseguran de hacerse saber que piensan el uno en el otro a cada minuto. La pasión por los viajes es una de las cosas en común de la pareja, por lo que constantemente buscan tiempo para salir a conocer nuevos destinos. Aquí, en su viaje más reciente a Abu Dhabi. Para celebrar Halloween, siempre buscan disfraces divertidos. Aquí, el productor caracterizado como el personaje de 'El Vitor' (que personifica el actor Adrián Uribe) y la actriz como una pirata. Mientras estuvieron en el Festival Internacional de Cine de Morelia (México), coincidieron con el director de cine Guillermo del Toro, y no dudaron en compartir este momento con sus seguidores. Del mismo modo que hacen viajes a destinos que ofrecen turismo de aventura o relajación, también visitan sitios con gran riqueza cultural. Aquí, en el Coliseo de Roma. En el Día de las Madres, Billy publicó un sugerente mensaje para su esposa. La actriz declaró que ya se sienten listos para ser padres, por lo que planean someterse a un procedimiento de fertilización in vitro, debido a que él tiene una vasectomía. Esperan tener uno o dos hijos. El productor de cine compartió esta imagen el día de su aniversario, con el texto: "Mi vida hermosa, hoy 19 de Noviembre cumplimos un año de casados y te puedo decir, sin miedo a exagerar, que ha sido el mejor año de mi vida. Has traído a mi vida una estabilidad increíble mientras me sacas constantemente de mi zona de confort. Todos los días me despierto y decido que, un día más, quiero estar contigo. Esta complicidad que nos une nos protege de todo y nos une en nuestra misión de estar juntos toda la vida, trabajando todos los días al servicio de esa meta. Te amo mi vida hermosa".

Este fin de semana Claudia compartió tiempo con Inés Gómez Mont y sus seis hijos y a pesar de que ha hecho público sus ganas de tener dos bebés en una sola ocasión, después de convivir con sus “sobrinos” como llama a la familia de su amiga quiere pensarlo mejor: “Luego me acuesto un momento y se me pasa (el querer tener varios hijos) Jajajaja amo a mis sobrinos y mi sobrina loca (Inesita)”.

“Tengo muchos deseos de que sean dos y ya de una vez, pero si Dios quiere mandarme uno, pues uno y luego otro. Ya queremos ser papás. ¡Ay, me da muchos nervios!, pero ya queremos” declaró en junio de 2017.

De hecho Claudia cambió su alimentación y después de más de 20 años de no comer carne, está ingiriendo proteína animal con la finalidad de: “Marcar mi cuerpo porque aunque hago mucho ejercicio me dicen que si no consumo ese alimento no puedo marcarme”.