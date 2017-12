El mexicano Guillermo del Toro domina con 'The Shape of Water' las nominaciones a los Globos de Oro

Además, 'Coco' aspira a Mejor película animada y mejor canción original con 'Remember Me'. Por otro lado, la cinta chilena 'Una mujer fantástica' se enfrenta a 'First They Killed My Father', de Angelina Jolie, por el premio a la Mejor película extranjera.

Los Ángeles - 'The Shape of Water', del mexicano Guillermo del Toro, parte como gran favorita en la 75 edición de los Globos de Oro con siete nominaciones, incluidas mejor película de drama y mejor director, anunció este lunes la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA).

La obra de Guillermo del Toro logró candidaturas a la mejor película dramática, mejor director, mejor guión, mejor actriz de drama (Sally Hawkins), mejor actor de reparto (Richard Jenkins), mejor actriz de reparto (Octavia Spencer) y mejor banda sonora original (Alexandre Desplat).



En la categoría reina, la de mejor película de drama, el trabajo de Del Toro se medirá a 'Dunkirk', 'Call Me By Your Name', 'The Post' y 'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri'.

El de Guadalajara luchará en la de dirección con pesos pesados: Steven Spielberg ('The Post'), Ridley Scott ('All the Money in the World'), Christopher Nolan ('Dunkirk') y Martin McDonagh ('Three Billboards Outside Ebbing, Missouri').

Del Toro también logró una nominación al mejor guión por su trabajo con Vanessa Taylor, categoría donde tendrán como rivales a 'The Post', 'Lady Bird', 'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri' y 'Molly's Game'.

Protagonizada por Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, Octavia Spencer y Michael Stuhlbarg, 'The Shape of Water' narra la historia de amor entre una mujer muda y una criatura marina en Estados Unidos en el año 1962 con la estética de cuento fantástico tan reconocible de su autor.



La película, toda una carta de amor al cine, puede devolver a Del Toro a la carrera por los Óscar más de una década después de hacerlo con 'El laberinto del fauno', obra que le granjeó una nominación al mejor guion original.

Sally Hawkins tendrá como contrincantes a Jessica Chastain ('Molly's Game'), Frances McDormand ('Three Billboards Outside Ebbing, Missouri') , Meryl Streep ('The Post') y Michelle Williams ('All the Money in the World').

En la categoría de mejor actor de drama competirán Gary Oldman ('Darkest Hour'), Denzel Washington ('Roman J. Israel, Esq.'), Tom Hanks ('The Post'), Daniel Day-Lewis ('Phantom Thread') y Timothée Chalamet ('Call Me By Your Name').

Spencer, en la categoría de mejor actriz de reparto, se verá las caras con Mary J. Blige ('Mudbound'), Hong Chau ('Downsizing'), Allison Janey ('I, Tonya') y Laurie Metcalf ('Lady Bird'), mientras que Jenkins, como mejor actor de reparto, lidiará con Willem Dafoe ('The Florida Project'), Armie Hammer ('Call Me By Your Name'), Christopher Plummer ('All the Money in the World') y Sam Rockwell ('Three Billboards Outside Ebbing, Missouri').



En el terreno de películas de comedia o musical, las reconocidas fueron 'The Disaster Artist', 'Lady Bird', 'The Greatest Showman', 'Get Out' y 'I, Tonya'.

El premio de mejor actor saldrá de entre Steve Carell ('Battle of the Sexes'), Ansel Elgort ('Baby Driver'), James Franco ('The Disaster Artist'), Hugh Jackman ('The Greatest Showman') y Daniel Kaluuya ('Get Out'), en tanto que el de mejor actriz lo disputarán Judi Dench ('Victoria & Abdul'), Helen Mirren ('The Leisure Seeker'), Margot Robbie ('I, Tonya'), Saoirse Ronan ('Lady Bird') y Emma Stone ('The Battle of the Sexes').

Además, 'Coco', la cinta de Pixar sobre el tradicional Día de los Muertos mexicano, fue nominada como mejor película de animación, donde competirán con 'Boss Baby', 'Breadwinner', 'Ferdinand' y 'Loving Vincent'.



El filme también es candidato a la mejor canción original con 'Remember Me', compuesta por Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez.

Y la chilena 'Una mujer fantástica', de Sebastián Lelio, logró la nominación como mejor película extranjera y tratará de imponerse a 'In the Fade' (Alemania), 'Loveless' (Rusia), 'The Square' (Suecia) y 'First They Killed My Father' (Camboya).

Esta última, aunque es una producción que se presenta por Camboya, es la cuarta película de Angelina Jolie como directora.