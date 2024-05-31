Zac Efron

‘A Family Affair’ no es la primera película de Nicole Kidman y Zac Efron juntos: la otra fue un fracaso

Zac Efron y Nicole Kidman protagonizarán ‘A Family Affair’, pero antes de esta película de Netflix ya habían trabajado juntos en la pantalla grande: así fue ‘The Paperboy’.

Zac Efron explicó qué le pasó a su cara: se ve irreconocible por un grave accidente

Uno de los estrenos más esperados de Netflix en junio es ‘A Family Affair’, una película dirigida por Richard LaGravenese y con Zac Efron y Nicole Kidman a la cabeza del reparto.

Esta cinta promete unirse a la larga lista de comedias románticas que han resurgido en carteleras y servicios de streaming en los últimos meses, así como entretener a la audiencia con una dosis de humor ligero, enredos familiares y un elenco de grandes estrellas.

Si bien, vale la pena recordar que esta no es la primera vez que vemos a la dupla estelar en pantalla.

Zac Efron y Nicole Kidman protagonizarán ‘A Family Affair’, una película en Netflix

El próximo 28 de junio llegará a Netflix ‘Un asunto familiar’, una película que gira en torno a una mujer que se enamora de un hombre notoriamente más joven. El principal problema en esta relación es que él es el jefe de su hija, un actor de Hollywood prepotente a quien su joven empleada detesta en el ámbito personal.

'A Family Affair', película de Netflix.
Imagen Netflix

A lo largo de la cinta, la madre deberá explorar los sentimientos que nacen hacia él y, al mismo tiempo, la reacción de su hija a su romance.

Además de Zac Efron y Nicole Kidman en los papeles estelares, el elenco cuenta con los talentos de Joey King, Liza Koshy y Kathy Bates.

'A Family Affair', película de Zac Efron y Nicole Kidman.
Imagen Netflix

Zac Efron y Nicole Kidman ya habían trabajado juntos en ‘The Paperboy’

Lo cierto es que antes de ‘A Family Affair’, la dupla ya había compartido créditos en la pantalla grande con ‘The Paperboy’, una película de 2012 dirigida por Lee Daniels.

.Ambientada en 1969 y basada en el libro del mismo nombre de Pete Dexter, ‘The Paperboy’ es una historia de suspense y drama que se desarrolla en el sur de los Estados Unidos. La trama gira alrededor de un joven periodista que se ve envuelto en la investigación del caso de un hombre condenado a muerte por un crimen que no cometió.

'The Paperboy'
Imagen Millennium Films / Lee Daniels Entertainment


En ‘Amores peligrosos’, título que se le dio en Hispanoamérica, Efron interpreta a Jack Jansen, un joven que se convierte en asistente de su hermano Ward, interpretado por Matthew McConaughey, un reportero del Miami Times. Kidman, por su parte, encarna a Charlotte Bless, una mujer que se ha enamorado de un hombre sentenciado a muerte y por quien hará hasta lo imposible por librarlo de tal destino, Hillary Van Wetter, interpretado por John Cusack.

‘The Paperboy’ recibió críticas mixtas en su lanzamiento, si bien, desde entonces, han sido más las opiniones negativas que las positivas. En ‘Rotten Tomatoes’, por ejemplo, tiene tan solo un 45 por ciento de aprobación por parte de la crítica especializada y un 33 por ciento por parte de la audiencia en general.

Cuéntanos en los comentarios si viste 'The Paperboy' en su momento o si planeas ver 'A Family Affair'.

