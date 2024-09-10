Series

'Baywatch': Las diferencias entre la serie de los 90 y el remake de 2017, ¿cuál te gustó más?

La serie 'Baywatch' duró 12 años y se convirtió en una de las producciones de TV más icónicas de los años 90, por lo que su remake en 2017 desató nostalgia y críticas al mismo tiempo. ¿Cuáles son las mayores diferencias entre la serie original y la nueva película?

Por:Mariana Rosas
Video Los escándalos detrás de 'Baywatch': el esposo de Pamela Anderson no soportaba sus escenas candentes

La serie 'Baywatch' se estrenó en 1989 y capturó la esencia de la cultura pop de la época, con sus trajes de baño de una pieza, cuerpos esculturales y una estética muy característica, que es reflejo del ideal de belleza y el estilo de vida californiano de esa década.

En 2017, la icónica serie tuvo un remake, pero ahora en formato de película. Si bien se trató de un homenaje a la serie original y sus personajes, la película tuvo varios cambios que evidenciaron los cambios de mentalidad que se han dado desde entonces.

La serie 'Baywatch' de los 90 vs la película remake de 2017: todos los cambios

La serie original tenía un tono más ligero y romántico, con historias sencillas y personajes que cumplían los estereotipos de belleza de la época. Se enfocaba en la apariencia física de los protagonistas y en la acción que ocurría en la playa.

La nueva versión, en cambio, adoptó un tono más cómico y de paroida. Incluso hace sátira de los clichés de la serie de 1989 y del género de acción. Además, cabe destacar que sus escenas de acción son más complejas y el humor es más adulto.

Los personajes de la serie —que duró de 1989 a 2001— eran arquetípicos, con roles claramente definidos: el líder, el mujeriego, la ingenua, etc; mientras que la versión de 2017 buscó darle mayor complejidad y desarrollo a los arcos narrativos de cada personaje. También se exploraron sus relaciones personales y sus motivaciones de una manera más profunda.

Los personajes Mitch Buchannon y Matt Brody: diferencias entre el original y la versión del remake

El personaje de Mitch Buchannon evolucionó a lo largo de los años, pasando de la pantalla chica al cine. En la producción de los 90, el actor David Hasselhoff fue el encargado de interpretarlo y se convirtió en la cara más conocida de 'Baywatch'.

Dwayne Johnson, por su parte, le dio un nuevo aire al personaje en la adaptación cinematográfica, aportando su carisma y experiencia en películas de acción. A pesar de las diferencias entre ambos actores, la escencia del personaje es la misma: un hombre dedicado a proteger la playa y guiar a su equipo.

Por otra parte, tanto David Charvet como Zac Efron dieron vida a Matt Brody en sus respectivas versiones de 'Baywatch'. En la serie, Brody era un conquistador con problemas legales —por una falsa acusación de acoso—, y en la película se lo presenta como un atleta caído en desgracia.

Tanto la serie como la película nos muestran a un hombre joven que toca fondo pero, luego de un tiempo de sentir lástima por sí mismo, busca la manera de salir a flote.

La película de 2017 agrega un personaje que no aparece en la serie 'Baywatch'

En el remake de 'Baywatch', Priyanka Chopra se revela como una villana inédita. La actriz, quien inicialmente fue considerada para el papel de una salvavidas, terminó interpretando al antagonista de la película, personaje que originalmente fue escrito para un hombre.

Chopra disfrutó enormemente de la oportunidad de encarnar a Victoria, una mujer despiadada que no duda en enfrentarse a Dwayne Johnson. En sus propias palabras, la mejor parte de trabajar en 'Baywatch' fue ser la villana.

Además, la versión de 2017 tuvo una aparición especial de una famosa actriz mexicana: Belinda, quien aparece como una bella joven en apuros.

