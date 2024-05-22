Todos los estrenos de Netflix para el mes de junio: 'Bridgerton', 'That’s '90s Show' y mucho más
Netflix tiene grandes sorpresas para el verano, pues tendrá fabulosos estrenos para el mes de junio. Te decimos qué películas, series, documentales, anime y k-dramas llegan a la plataforma próximamente.
Romance, suspenso, comedia y mucho más te espera en los estrenos de Netflix para el mes de junio.
Películas que se estrenan en Netflix en junio 2024
'Mean Girls' ('Chicas pesadas')
Cuando Cady llega a la ciudad desde la jungla, las chicas más populares la invitan a unirse a su grupo. Así comienza su curso intensivo sobre la vida en la escuela.
Fecha de estreno: 04 de junio.
En las profundidades del Sena
Una científica marina debe enfrentar su trágico pasado cuando un enorme tiburón aparece en el Sena, amenazando con teñir de sangre todo París.
Fecha de estreno: 05 de junio.
Las oscuras primaveras
En la oscuridad de un sótano, un hombre y una mujer se besan sin hablar, como si fuera el fin del mundo. Imágenes misteriosas, dislocadas en el tiempo, cobrarán sentido mientras el destino entrelaza el romance entre Igor, un hombre infelizmente casado con Flora, y Pina, una mujer incapaz de establecer una relación armoniosa con su hijo Lorenzo.
Fecha de estreno: 21 de junio.
Detonantes
Un miembro de las fuerzas especiales regresa a casa tras la muerte de su padre. Sin embargo, su regreso se complica cuando comienza a hacer preguntas y se enfrenta a una violenta banda.
Fecha de estreno: 21 de junio.
Un asunto familiar
Una joven (Joey King) se encuentra en una situación incómoda al descubrir que su madre (Nicole Kidman) y su afamado jefe (Zac Efron) tienen un romance en el lugar de trabajo.
Fecha de estreno: 28 de junio.
Series que se estrenan en Netflix en junio de 2024
La vorágine
Una feroz batalla se desencadena cuando la viceministra de Economía se enfrenta al primer ministro, quien busca erradicar la corrupción de raíz.
Sweet Tooth: Temporada 3
En el emocionante capítulo final, Gus y sus amigos se embarcan en una gran aventura para curar el virus y finalmente descubrir la verdad sobre los híbridos.
Fecha de estreno: 06 de junio.
Jerarquía
En la escuela Jusin, el 0.01 % de los alumnos tiene el control absoluto. Sin embargo, un misterioso estudiante logra infiltrarse en ese mundo insondable.
Fecha de estreno: 07 de junio.
Bridgerton: Temporada 3, parte 2
Mientras las debutantes anhelan ser diamantes de primera, una discreta flor con una doble vida descubre su propio brillo entre secretos y sorpresas.
Fecha de estreno: 13 de junio.
That’s ‘90s Show: Parte 2
El verano de 1996 ha llegado. Leia regresa a la casa (o más bien, al sótano) de Kitty y Red, reencontrándose con el grupo. Habrá romances, rupturas y mucho más.
Fecha de estreno: 27 de junio.
Documentales que se estrenan en Netflix en junio de 2024
Hitler y los nazis: La maldad a juicio
Esta cautivadora docuserie sigue el ascenso y la caída de Hitler y los nazis, desde antes de la guerra hasta el Holocausto y los juicios de Núremberg.
Fecha de estreno: 05 de junio.
Cómo robar un banco
Este documental narra la historia de un hombre que vivía aislado en una casa del árbol y llevó a cabo robos muy cinematográficos en los años noventa.
Fecha de estreno: 05 de junio.
Rafa Márquez: El Capitán
Rafael Márquez es sinónimo de excelencia y gloria en el fútbol mexicano para varias generaciones. En este documental, junto con sus familiares y compañeros de batalla dentro y fuera de la cancha, se revelan secretos nunca antes contados.
Desde su infancia en Zamora, Michoacán, hasta su éxito en el Barcelona histórico, pasando por la muerte de su mentor y el fatídico penal contra Holanda en el Mundial de 2014, 'Rafa Márquez: El Capitán' reconstruye la vida de este gran ícono mexicano.
Fecha de estreno: 06 de junio.
Tour de Francia: En el corazón del pelotón, Temporada 2
Con cambios en los equipos, favoritos que flaquean y una abundancia de retadores, la 110.ª edición del Tour de Francia promete ser la más vibrante hasta ahora.
Fecha de estreno: 11 de junio.
Ronaldo
Un retrato del aclamado héroe del fútbol portugués, Cristiano Ronaldo, que sigue su carrera y su vida personal, además de revelar cómo lidia con el estrellato.
Fecha de estreno: 16 de junio.
Contenido para niños y familiar que se estrena en Netflix en junio 2024
Little Baby Bum: ¡Hora de cantar!, temporada 2
Las clases han comenzado de nuevo, y Mia, Max, Maple, Ahan y Bari están más que listos para aprender mientras cantan.
Fecha de estreno: 03 de junio.
Monster High, temporada 1
Clawdeen y sus mejores amigos, Frankie Stein y Draculaura, viven divertidas aventuras con sus compañeros monstruosos en una escuela sobrenatural.
Fecha de estreno: 03 de junio.
Ultraman: El ascenso
Un atleta regresa a casa para seguir el legado de su padre como Ultraman, protegiendo Tokio de monstruos gigantes y, en el proceso, convirtiéndose en un verdadero héroe.
Fecha de estreno: 14 de junio.
Anime que se estrena en Netflix en junio 2023
One Piece: Egghead
En la isla futurista de “Egghead”, hogar del genial científico Dr. Vegapunk, comienza una nueva aventura para los Sombrero de Paja. ¿Qué desafíos les esperan?
Fecha de estreno: 01 de junio.
Baki Hanma vs. Kengan Ashura
Los guerreros más poderosos de “Baki Hanma” y “Kengan Ashura” se enfrentan en una batalla épica de artes marciales. ¿Quién prevalecerá en este choque de titanes?
Fecha de estreno: 06 de junio.
Academia de golf
Un chico busca convertirse en el mejor jugador de golf del mundo después de que una deportista profesional descubriera su talento natural para este deporte.
Fecha de estreno: 22 de junio.