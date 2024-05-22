Todos los estrenos de Netflix para el mes de junio: 'Bridgerton', 'That’s '90s Show' y mucho más

Video Películas que son mejores por mucho que el libro en el que se inspiraron

Romance, suspenso, comedia y mucho más te espera en los estrenos de Netflix para el mes de junio.

Películas que se estrenan en Netflix en junio 2024

PUBLICIDAD

'Mean Girls' ('Chicas pesadas')

Cuando Cady llega a la ciudad desde la jungla, las chicas más populares la invitan a unirse a su grupo. Así comienza su curso intensivo sobre la vida en la escuela.

Fecha de estreno: 04 de junio.

Chicas pesadas Imagen SNL Studios

En las profundidades del Sena

Una científica marina debe enfrentar su trágico pasado cuando un enorme tiburón aparece en el Sena, amenazando con teñir de sangre todo París.

Fecha de estreno: 05 de junio.

En las profundidades del Sena Imagen Sofie Gheysens/Netflix

Las oscuras primaveras

En la oscuridad de un sótano, un hombre y una mujer se besan sin hablar, como si fuera el fin del mundo. Imágenes misteriosas, dislocadas en el tiempo, cobrarán sentido mientras el destino entrelaza el romance entre Igor, un hombre infelizmente casado con Flora, y Pina, una mujer incapaz de establecer una relación armoniosa con su hijo Lorenzo.

Fecha de estreno: 21 de junio.

Las oscuras primaveras Imagen Conaculta

Detonantes

Un miembro de las fuerzas especiales regresa a casa tras la muerte de su padre. Sin embargo, su regreso se complica cuando comienza a hacer preguntas y se enfrenta a una violenta banda.

Fecha de estreno: 21 de junio.

Detonantes Imagen Thunder Road Pictures

Un asunto familiar

Una joven (Joey King) se encuentra en una situación incómoda al descubrir que su madre (Nicole Kidman) y su afamado jefe (Zac Efron) tienen un romance en el lugar de trabajo.

Fecha de estreno: 28 de junio.

Un asunto familiar Imagen Tina Rowden/Netflix

Series que se estrenan en Netflix en junio de 2024

La vorágine

Una feroz batalla se desencadena cuando la viceministra de Economía se enfrenta al primer ministro, quien busca erradicar la corrupción de raíz.

La vorágine Imagen RCN Televisión

Sweet Tooth: Temporada 3

En el emocionante capítulo final, Gus y sus amigos se embarcan en una gran aventura para curar el virus y finalmente descubrir la verdad sobre los híbridos.

PUBLICIDAD

Fecha de estreno: 06 de junio.

Sweet Tooth, temporada 3 Imagen Matt Klitscher / Netflix

Jerarquía

En la escuela Jusin, el 0.01 % de los alumnos tiene el control absoluto. Sin embargo, un misterioso estudiante logra infiltrarse en ese mundo insondable.

Fecha de estreno: 07 de junio.

Jerarquía Imagen Studio Dragon

Bridgerton: Temporada 3, parte 2

Mientras las debutantes anhelan ser diamantes de primera, una discreta flor con una doble vida descubre su propio brillo entre secretos y sorpresas.

Fecha de estreno: 13 de junio.

Cressida Cowper en 'Bridgerton 3' Imagen Netflix

That’s ‘90s Show: Parte 2

El verano de 1996 ha llegado. Leia regresa a la casa (o más bien, al sótano) de Kitty y Red, reencontrándose con el grupo. Habrá romances, rupturas y mucho más.

Fecha de estreno: 27 de junio.

That's '90s Show 2 Imagen Patrick Wymore / Netflix

Documentales que se estrenan en Netflix en junio de 2024

Hitler y los nazis: La maldad a juicio

Esta cautivadora docuserie sigue el ascenso y la caída de Hitler y los nazis, desde antes de la guerra hasta el Holocausto y los juicios de Núremberg.

Fecha de estreno: 05 de junio.

Hitler y los nazis: La maldad a juicio Imagen Smuggler Entertainment

Cómo robar un banco

Este documental narra la historia de un hombre que vivía aislado en una casa del árbol y llevó a cabo robos muy cinematográficos en los años noventa.

PUBLICIDAD

Fecha de estreno: 05 de junio.

Cómo robar un banco Imagen Cortesía de Netflix

Rafa Márquez: El Capitán

Rafael Márquez es sinónimo de excelencia y gloria en el fútbol mexicano para varias generaciones. En este documental, junto con sus familiares y compañeros de batalla dentro y fuera de la cancha, se revelan secretos nunca antes contados.

Desde su infancia en Zamora, Michoacán, hasta su éxito en el Barcelona histórico, pasando por la muerte de su mentor y el fatídico penal contra Holanda en el Mundial de 2014, 'Rafa Márquez: El Capitán' reconstruye la vida de este gran ícono mexicano.

Fecha de estreno: 06 de junio.

Rafa Márquez: El Capitán Imagen Cortesía de Netflix

Tour de Francia: En el corazón del pelotón, Temporada 2

Con cambios en los equipos, favoritos que flaquean y una abundancia de retadores, la 110.ª edición del Tour de Francia promete ser la más vibrante hasta ahora.

Fecha de estreno: 11 de junio.

Tour de Francia: En el corazón del pelotón, temporada 2 Imagen Box to Box Films

Ronaldo

Un retrato del aclamado héroe del fútbol portugués, Cristiano Ronaldo, que sigue su carrera y su vida personal, además de revelar cómo lidia con el estrellato.

Fecha de estreno: 16 de junio.

Documental 'Ronaldo' Imagen Cortesía de Netflix

Contenido para niños y familiar que se estrena en Netflix en junio 2024

Little Baby Bum: ¡Hora de cantar!, temporada 2

Las clases han comenzado de nuevo, y Mia, Max, Maple, Ahan y Bari están más que listos para aprender mientras cantan.

Fecha de estreno: 03 de junio.

Little Baby Bum: ¡Hora de cantar!, temporada 2 Imagen Cortesía de Netflix

Monster High, temporada 1

Clawdeen y sus mejores amigos, Frankie Stein y Draculaura, viven divertidas aventuras con sus compañeros monstruosos en una escuela sobrenatural.

PUBLICIDAD

Fecha de estreno: 03 de junio.

Monster High, temporada 1 Imagen Cortesía de Netflix

Ultraman: El ascenso

Un atleta regresa a casa para seguir el legado de su padre como Ultraman, protegiendo Tokio de monstruos gigantes y, en el proceso, convirtiéndose en un verdadero héroe.

Fecha de estreno: 14 de junio.

Ultraman: El ascenso Imagen Cortesía de Netflix

Anime que se estrena en Netflix en junio 2023

One Piece: Egghead

En la isla futurista de “Egghead”, hogar del genial científico Dr. Vegapunk, comienza una nueva aventura para los Sombrero de Paja. ¿Qué desafíos les esperan?

Fecha de estreno: 01 de junio.

One Piece: Egghead Imagen Cortesía de Netflix

Baki Hanma vs. Kengan Ashura

Los guerreros más poderosos de “Baki Hanma” y “Kengan Ashura” se enfrentan en una batalla épica de artes marciales. ¿Quién prevalecerá en este choque de titanes?

Fecha de estreno: 06 de junio.

Baki Hanma vs. Kengan Ashura Imagen Cortesía de Netflix

Academia de golf

Un chico busca convertirse en el mejor jugador de golf del mundo después de que una deportista profesional descubriera su talento natural para este deporte.

Fecha de estreno: 22 de junio.