'A Family Affair', la película en donde Zac Efron y Nicole Kidman son amantes: fecha de estreno y más
Netflix anunció el próximo estreno de la comedia romántica ‘A Family Affair’, estelarizada por Nicole Kidman, Zac Efron y Joey King: te contamos todo lo que hay que saber de la película.
Las comedias románticas prometen hacer su regreso este 2024. Para prueba, hay que ver los estrenos de los últimos y próximos meses, tanto en cines como en plataformas de streaming.
Netflix no se queda atrás: a mediados de marzo lanzó ‘Un deseo irlandés’ y, más recientemente, dio a conocer que prepara el estreno de ‘A Family Affair’, una cinta en la que repetirá la fórmula de una ‘rom-com’ estelarizada por estrellas de renombre en Hollywood.
¿De qué tratará ‘A Family Affair’, película de Netflix con Zac Efron y Nicole Kidman?
Dirigida por Richard LaGravenese, ‘Un asunto familiar’, como se llama en español, gira en torno a una joven que se encuentra en una situación incómoda y sorprendente. La joven, interpretada por Joey King, descubre un romance entre su madre y su exjefe, un famoso y guapo actor de Hollywood. Este descubrimiento desencadena una serie de eventos cómicos mientras los personajes navegan por las complicaciones del amor, la sexualidad y la identidad.
Netflix aún no lanza un trailer de la película, pero sí dio a conocer las primeras imágenes promocionales.
El reparto de ‘A Family Affair’
La película de Netflix cuenta con un elenco de primera línea, encabezado por Nicole Kidman, Zac Efron y Joey King.
El elenco de ‘Un asunto familiar’ se completa con las actuaciones de Liza Koshy y Kathy Bates.
De momento, no se tienen detalles a profundidad de los personajes de la ficción.
¿Cuándo se estrena la película ‘A Family Affair’ en Netflix?
‘Un asunto familiar’ se perfila como una de las comedias románticas más esperadas del año. La combinación de un elenco talentoso, una historia divertida y un mensaje conmovedor la convierte en una opción atractiva para los fans del género. La película se lanzará en Netflix el próximo 28 de junio de 2024.
Zac Efron y Nicole Kidman ya habían hecho una película antes de ‘Un asunto familiar’
Es interesante destacar que la próxima película de Netflix no es la primera vez que Zac Efron y Nicole Kidman comparten pantalla. Ambos actores ya habían trabajado juntos en la película ‘The Paperboy’, donde también interpretaron a un par de amantes.
También vale la pena notar que la diferencia de edad entre los intérpretes es de 20 años: Kidman actualmente tiene 56 años y Efron, 36.
Sobre la oportunidad de repetir dupla, el actor comentó a ‘People’: “Todavía estaba un poco aprensivo, pero reunirme con Nicole siempre es genial y tan talentosa como ella como actriz; es igualmente amable, atenta y maravillosa para pasar el tiempo con ella”.
Añadió que la química con su coprotagonista en la película de Netflix será “natural, perfecta y divertida”.
