‘Ricky Stanicky’: ¿De qué trata la película de Zac Efron y John Cena que está haciendo reír a todos?

‘Ricky Stanicky: el impostor’ es el título de la película estelarizada por John Cena y Zac Efron que ha llegado a los primeros lugares de popularidad en Prime Video (plataforma de streaming de Amazon) y que promete sacarle varias risas a la audiencia, ¿de qué trata y dónde se filmó?

‘Ricky Stanicky’: la película de Zack Efron y John Cena que arrasa en Prime Video

La historia se centra en Dean, JT y Wes, tres amigos de la infancia que durante 25 años han mantenido una mentira: inventaron a un amigo imaginario llamado Ricky Stanicky para justificar sus travesuras y escapar de situaciones incómodas.

Sin embargo, la farsa no puede durar para siempre. Ya de adultos, sus esposas y parejas comienzan a sospechar sobre la identidad de Ricky y, para mantener las apariencias, el trío se ve obligado a contratar a un actor para convencer a todos de que Ricky Stanicky es una persona real.

'Ricky Stanicky' Imagen Farrelly Films/Prime Video



Vale la pena resaltar que la cinta tiene clasificación R, lo que quiere decir que no es recomendada para menores de edad.

‘Ricky Stanicky’ se estrenó en todo el mundo el pasado 7 de marzo y tiene una duración de 108 minutos, es decir, casi 1 hora con 50 minutos.

¿Quién interpreta a Ricky Stanicky? El elenco completo de la película

El papel del amigo imaginario corre a cargo de John Cena. En realidad, el actor de 46 años interpreta a ‘Rock Hard’ Rod, un imitador de celebridades que es contratado para darle vida al amigo imaginario del trío y que, con deseos de hacer el mejor papel de su carrera, llega a extremos cómicos.

El resto del reparto de la película ‘Ricky Stanicky’ se completa con Zac Efron en el papel de Dean, Andrew Santino como TJ y Jermaine Fowler con el rol de Wes.

'Ricky Stanicky' Imagen Farrelly Films/Prime Video



El elenco también incluye los talentos de Lex Scott Davis, Anja Savcic, Jeff Ross, William H. Macy, entre otros.

La película está dirigida por Peter Farrelly.

¿Dónde se filmó la película ‘Ricky Stanicky’?

La ficción sitúa sus sucesos en la ciudad de Providence (Rhode Island, Estados Unidos), sin embargo, la filmación como tal se llevó a cabo en Melbourne, Australia.

De acuerdo con ‘Variety’, la película recibió financiación de parte del gobierno australiano para filmar ahí.

'Ricky Stanicky' Imagen Farrelly Films/Prime Video

¿’Ricky Stanicky’ estará en Netflix?

Dado que se trata de una producción original de y para Prime Video, la película de Zac Efron y John Cena, solo se encuentra en dicha plataforma.

Es poco probable que en el futuro cambie de servicio de streaming.