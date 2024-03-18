¿Cuándo se estrena ‘Venom 3’? Todo lo que sabemos sobre la nueva película de Tom Hardy

Video El encuentro de los 3 Spider-Man estuvo a punto de no suceder: Tobey y Andrew lo explicaron todo

El Universo Cinematográfico de Spider-Man sigue creciendo, aunque no con el éxito que el estudio quisiera en todos sus filmes.

La tercera película de ‘Venom’ es una de las más esperadas, ya que la mancuerna de Eddie Brock (Tom Hardy) y el simbionte ha fascinado a los fanáticos. A continuación te contamos todo lo que sabemos de este filme.

Tom Hardy es el protagonista de 'Venom', que la tercera película llega a los cines en 2024. Imagen Sony Pictures/Marvel

‘Venom 3’: Todo lo que sabemos sobre 'The Last Dance'

PUBLICIDAD

Fue en 2018 que Venom regresó a la pantalla grande (tras aparecer en 'Spider-Man 3' de Tobey Maguire) con su propia película protagonizada por Tom Hardy, siendo todo un éxito. En 2021 llegó secuela que, a pesar de la pandemia de Covid-19, logró tener buenos resultados en taquilla.



Hace unos días, Sony Pictures reveló que el título de la tercera película es ‘Venom: The Last Dance’ (el último baile), lo cual provocó un debate en redes sociales, ya que muchos fanáticos creen que podría ser el cierre de una trilogía, aunque el estudio no ha confirmado nada.

Kelly Marcel fue elegida por el estudio para dirigir esta historia, escribiendo el guión junto a Tom Hardy, aunque lamentablemente no se ha revelado ningún detalle de la historia.

Por el momento se desconoce si algún personaje de las películas anteriores aparecerá en este filme, pero medios especializados han confirmado a Juno Temple, Chiwetel Ejiofor y Clark Backo, cuyos personajes aún se mantienen en secreto.

En cuanto a la posible participación de Spider-Man, recordemos que Venom tuvo un cameo en una de las escenas post-créditos de ‘Spider-Man: No Way Home’, así que es posible que la versión de Peter Parker de Tom Holland aparezca en la cinta o que simplemente quede en el imaginario de los fanáticos del cine de superhéroes.

Sony no ha lanzado ningún tráiler o imagen promocional, pero fue el mismo Tom Hardy quien compartió en su cuenta de Instagram imágenes del rodaje, aunque lamentablemente no revelan ninguna información de la cinta, como la vez que subió una foto donde está bebiendo cerveza y al fondo se encuentra la directora Kelly Marcel.

Tom Hardy en la filmación de 'Venom: The Last Dance' Imagen Instagram Tom Hardy

¿Cuándo se estrena ‘Venom 3’?

De acuerdo con la información de IMDb, ‘Venom: The Laser Dance’ llegará a los cines de Estados Unidos el 25 de octubre de 2024, mismo año en el que ‘Kraven el Cazador’, otro de los villanos de Spider-Man, estrene su película en solitario.

PUBLICIDAD

Tras varios retrasos, la cinta protagonizada por Aaron Taylor-Johnson (‘Kick-Ass’ y ‘Tren Bala’, Russell Crowe y Ariana DeBose (‘West Side Story’ y ‘Wish’) estará disponible el 30 de agosto, según reportó ‘Variety’.