¿Spider-Man 4 corre peligro? Tobey Maguire, Andrew Garfield podrían regresar junto a Tom Holland: esto se sabe

Nuevos detalles sobre una posible cuarta entrega de 'Spider-Man' tiene a los fans con la intriga pues la producción podría estar en riesgo.

Paulina Flores.
La exitosa fórmula multiverso que se empleó en ‘Spider-Man: No Way Home’, podría repetirse en una cuarta entrega y es que rumores apuntan a que ‘Spider-Man 4’ podría reunir una vez más a Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland, pero ¿por qué la cuarta película estaría en riesgo? Esto se sabe.

¿Qué se sabe sobre ‘Spider-Man 4’?

Ante las expectativas de los fans sobre cualquier información que los lleve a confirmar o alimentar sus esperanzas sobre una nueva película del famoso superhéroe, se habla, extraoficialmente, sobre un posible regreso a la pantalla de los tres Spider-Man.

De acuerdo con varios reportes de medios en línea como ‘CBR’, el periodista Daniel Richtman reveló que Sony tiene entre manos replicar el éxito taquillero de la cinta dirigida por Jon Watts que se estrenó por allá del 2021.

Por supuesto para el ambicioso proyecto, se tendría en mente la participación de Tobey Maguire y Andrew Garfield para un nuevo crossover con el personaje de Tom Holland.

Imagen Sony Pictures Releasing


El reporte del especialista también abre las puestas a una posible aparición del supervillano en la historia, Wilson Fisk/Kingpin, a quien daría vida el actor Vincent D'Onofrio; sin embargo, señala, no habría plática de por medio que pudieran confirmar su participación.

“Creo que, si los poderes fácticos quieren que eso suceda, entonces sucederá, ¿sabes? Creo que ciertamente no ha habido ningún tipo de conversación de que sucederá”, dijo el mismo actor principios de mes en medio de los rumores que lo cuentan entre el nuevo elenco.

¿’Spider-Man 4’ podría no realizarse?

El plazo de poco más de tres años que las productoras tienen supuestamente como límite para lanzar una nueva entrega referente a la vida del trepa muros más famoso del mundo, Spider-Man, estaría por cumplirse y hasta el momento no se ha hecho público ningún acuerdo oficial.

Según señala el sitio ‘VidaExtra’, bajo el contrato de derechos que firmó Sony hace más de dos décadas una nueva entrega tendría que estar ya en puerta; sin embargo, la cinta peligraría pues no ha logrado ponerse de acuerdo con Marvel.

Imagen Sony Pictures Releasing


Y es que, de acuerdo con el periodista, aunque hasta el momento no hay fecha confirmada para el estreno de una cuarta película, Sony y Marvel enfrentarían un conflicto de intereses.

Destaca que mientras, la primer busca que la siguiente cinta sea una gigante que arrase en todos los sentidos de producción, Kevin Feige, presidente de Marvel, y el mismo Holland, apostarían por algo más “humilde”.

