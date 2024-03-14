Tom Hardy

El nombre completo de 'Venom 3' oculta un mensaje que preocupa a los fans de la película

Venom es uno de los villanos más famosos de Spider-Man y los fans se preguntan si realmente se enfrentarán en la nueva película de Sony Pictures con Marvel.

Video Los latinos detrás de 'Spider-Man: Across the Spider-Verse': mexicanos, puertorriqueños y más

Uno de los villanos más queridos del universo de Spider-Man es Venom, el famoso simbionte y antihéroe que es interpretado por Tom Hardy, quien volverá a encarnar a este personaje para su tercera película en solitario.

Tom Hardy interpreta a Venom desde 2018 en la primera película en solitario del antihéroe.
Revelan título de ‘Venom 3’ y preocupa a los fans, ¿será una despedida?

Sony Pictures reveló que el título de la tercera película es ‘Venom: The Last Dance’ (el último baile), lo cual ha preocupado a múltiples internautas.

A través de las redes sociales, algunos fanáticos comenzaron a especular sobre la trama debido al título, ya que consideran que podría ser la despedida de Tom Hardy como Venom, además de que este término es común dentro del mundo deportivo, el cual se refiere al último encuentro de un equipo.

Este tipo de título ya fue usado por Channing Tatum para su tercera y última película de ‘Magic Mike’, donde contó la historia de stripper que quiso tener un negocio de muebles, pero fracasa y vuelve a trabajar como bailarín, siendo coreógrafo de su propio show en París en el cierre de dicha franquicia.

Tom Hardy se ha limitado a compartir alguna publicación sobre la película, únicamente subió una fotografía a Instagram junto a un mural de un perro durante las grabaciones de 'Venom 3' en junio de 2023.

Tom Hardy durante la grabación de 'Venom 3'
¿Cuándo se estrena ‘Venom 3’ en Estados Unidos y México?

Aunque originalmente se iba a estrenar el 8 de noviembre de 2024, Sony Pictures modificó la fecha al 25 de octubre para Estados Unidos, por lo que se espera que en México llegue a las salas de cine al mismo tiempo.

Aunque no hay ningún póster oficial, así como algún avance, la trama de la tercera película de ‘Venom’ sigue en secreto, pero se ha revelado al elenco que acompañará a Tom Hardy en esta historia.

Junto a Hardy estarán Juno Temple (‘Ted Lasso’, ‘Fargo’ y ‘Batman: El Caballero de la Noche Asciende’), Chiwetel Ejiofor (‘12 años de esclavitud’, ‘Doctor Strange’ y ‘Misión Rescate’ y ‘Clark Backo (‘The Changeling’ y ‘Confession’).


El filme será dirigido por Kelly Marcel, quien hace su debut en la pantalla grande tras el éxito de su serie ‘The Changeling’, de AppleTV+, mientras que Hardy y Marcel se encargaron de escribir el guión.

‘Venom: The Last Dance’ es la próxima cinta de superhéroes tras el estreno de ‘Madame Web’, la película protagonizada por Dakota Johnson y Sydney Sweeney que fue un fracaso en taquilla, además de recibir pésimos comentarios tanto de los expertos del cine como de los fanáticos de Marvel.

¿Crees que Tom Hardy se despide de Venom con esta película? No olvides dejar tu opinión en la sección de comentarios.

