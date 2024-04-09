Kirsten Dunst

¿‘Triunfos robados’ tendrá una secuela? Kirsten Dunst pone una condición para la película

¿‘Triunfos robados’ podría tener una secuela con el elenco original? Kirsten Dunst dijo que tiene una condición para participar en la posible película (y Gabrielle Union alimenta las esperanzas de los fans).

ec.jpeg
Por:
Ericka Chavez.
Video ¿Su nominación al Oscar arruinó su carrera? La impactante razón por la que Kristen Dunst dejó de actuar

Fue en 2000 que Kirsten Dunst se metió en el papel de Torrance Shipman en ‘Bring It On’. La película se terminó convirtiendo en uno de sus mayores éxitos y, casi dos décadas después, se dice estar dispuesta a retomar el rol de porrista.

La condición de Kirsten Dunst para hacer una secuela de ‘Triunfos robados’

Dunst ha expresado su disposición a regresar al universo de ‘Bring It On’. En una entrevista con Entertainment Tonight a principios de abril, la actriz de ahora 41 años de edad mencionó que consideraría una secuela de la película del 2000, “siempre y cuando” cumpla con una sencilla condición: “Que no sea vergonzoso”.

Además, compartió su visión de dónde podría estar su personaje Torrance en la actualidad: “Entrenando a nuevas generaciones, quizás”.

Kirsten Dunst dice su condición para hacer una secuela de ‘Triunfos robados’.
Imagen Getty Images /Beacon Communications

Secuela de ‘Triunfos robados’ podría estar más cerca que nunca

Gabrielle Union, quien interpretó a Isis en la película original, también se ha dicho abierta a una nueva entrega de la historia.

En una entrevista independiente con ‘Business Insider’, la actriz de 51 años respondió: “¿Quién sabe? Quizás tengamos algo cocinando, ¿sabes?” a la pregunta de si están trabajando en una nueva entrega.

En enero de 2023, Union habló sobre la posibilidad con la revista ‘Variety’, explicando que los procesos de producción de Hollywood puede llevar desde unos minutos hasta 50 años.

Peyton Reed, director de la película original, también ha destapado su interés en un proyecto así con Dunst y Union. En 2020, mencionó a Business Insider que "absolutamente" haría una secuela y que había conversado sobre la posibilidad con la guionista Jessica Bendinger.

Gabrielle Union y Peyton Reed también se han dicho abiertos a la posibilidad de hacer una secuela de 'Bring It On'.
Imagen Getty Images

¿Dónde ver la película ‘Triunfos robados’?

La película del año 2000 se puede encontrar en los servicios de streaming Prime Video y Paramount +. Las seis películas de la serie "Triunfos robados" están disponibles en diferentes plataformas digitales.

¿En qué orden ver las películas de ‘Triunfos robados’?

Las seis películas de la serie no están conectadas entre sí, por lo que se pueden ver en cualquier orden. Sin embargo, para algunos fans, seguir el orden de la fecha de estreno puede ser más agradable. Este es:


  • ‘Triunfos robados’ (2000)
  • ‘Triunfos robados otra vez’ (2004)
  • ‘Triunfos robados: Llegar para ganar’ (2007)
  • ‘Triunfos robados: Pelea hasta el final’ (2009)
  • ‘Triunfos robados: Enfrentamiento mundial’ (2017)

Un dato curioso es que la tercera entrega, ‘Bring It On: All Or Nothing’, cuenta con un cameo de Rihanna como presentadora de la competencia de porristas.
¿Te gustaría que se concretara una secuela de ‘Triunfos robados’ con Kirsten Dunst y Gabrielle Union? Cuéntanos en los comentarios cómo imaginas que sería esa historia.

