A Kirsten Dunst le pareció “asqueroso” besar a Brad Pitt en ‘Entrevista con el vampiro’, ¿por qué?

‘Entrevista con el vampiro’ es una película que marcó un hito en la carrera de Kirsten Dunst. La trama gira en torno a un vampiro llamado Louis, interpretado por Brad Pitt, que narra su vida inmortal a un periodista, interpretado por Christian Slater. Dunst, con solo 11 años en ese momento, interpretó a Claudia, una niña que es convertida en vampira por Louis.

Kirsten Dunst no disfrutó besar a Brad Pitt en ‘Entrevista con el vampiro’: sus motivos

Si bien la adaptación cinematográfica de 1994 del libro de Anne Rice se convirtió en un clásico, tiene un momento que ha generado controversia desde su estreno: el beso entre Louis y Claudia hacia el final de la cinta.



Si bien se trata de un momento claramente ficticio, en la vida real, Kirsten Dunst ha expresado en múltiples ocasiones su repulsión a la escena.

‘BuzzFeed’ señala que, cuando menos, desde las entrevistas que la prensa le hizo en ese entonces, la actriz ha señalado que le pareció tan “incómodo” y “extraño” que “odió” tener que besar a su compañero.

Esto, debido a la diferencia de edades entre los dos: Kirsten Dunst tenía 11 años cuando filmó ‘Entrevista con el vampiro’, mientras que Brad Pitt estaba en los 30.

“Fue raro, ¿sabes? Porque él es como un hombre mayor y tuve que besarlo en la boca, así que fue asqueroso”, dijo en una entrevista con ‘Entertainment Tonight’ en aquel entonces.

Adicionalmente, Dunst consideraba a Pitt como un “hermano mayor”, lo que hizo que se sintiera aún más incómoda en la escena.



A lo largo del tiempo, la actriz de ahora 42 años se ha mantenido firme en su postura con respecto a lo “incómodo” que fue besar a su compañero en la película ‘Entrevista con el vampiro’, resaltando cada que le preguntan la diferencia de edades y la relación tan cercana que tenía con él.

“Aunque fue solo un beso de pico, no me gustó”, reiteró en una entrevista con ‘Vanity Fair’ de 2021.

Eso sí, en aquella ocasión también contó que “fuera de eso, me trataron como una verdadera princesa en el set”.

Kirsten Dunst se quejó de una escena en ‘Entrevista con el vampiro’

Pese a que, por años, la intérprete de ‘Spider-Man’ ha expresado su descontento con la escena del beso con Brad Pitt, en realidad fue otro momento de la película que provocó sus quejas en el set.

Según dijo en la citada entrevista con ‘Vanity Fair’, cuando tuvo que morder el cuello de una mujer, su compañera de escena estaba sudando demasiado, lo que provocó su reclamo: “Es la única vez que recuerdo haberme quejado con Neil [Jordan]”.

¿Dónde ver la película ‘Entrevista con el vampiro’?

Para aquellos interesados en ver la película, está disponible en el servicio de streaming de Amazon Prime Video.

