Cómo se ven los actores de 'Triunfos Robados' a 22 años de su estreno: una está nominada al Oscar

Triunfos Robados fue una de las películas adolescentes que se quedó en la historia del cine como una comedia donde las competencias de porristas eran el centro de atención.

Hasta la fecha, aún sigue siendo recordada y, de hecho, en 2015 parte del elenco se reunió para hablar sobre su experiencia en la cinta, cómo cambió sus vidas y recordar algunas de las escenas y frases más memorables.

Este 2022, la película cumple 22 años. Si te preguntabas cómo lucen sus actores principales aquí puedes saberlo, además de conocer qué pasó en sus vidas.

Kirsten Dunst

En el momento que Kirsten aceptó el papel de Torrance a sus 18 años, ella ya era bastante conocida en Hollywood y todo gracias a su actuación en 'Entrevista con el vampiro', la cual realizó cuando aún era una niña.

Poco a poco, Kirsten se abrió paso en la industria hasta llegar a ser Mary Jane Watson en la primera trilogía de 'Spider-Man'. A la par, continuó explorando otros personajes en cintas y series como 'La sonrisa de Mona Lisa', 'María Antonieta', 'Melancolía', 'Fargo', 'Black Mirror', hasta llegar a ser nominada en los Premios Oscar de 2022 como Mejor Actriz de Reparto en 'El poder del perro'.

Con esfuerzo y perseverancia, la actriz de ahora 39 años está en su mejor momento y parece que el tiempo no pasó en ella, pues luce idéntica que en el año 2000, cuando fue la líder de Los Toros de Rancho Carne.

Gabrielle Union

La actriz ya había participado en otros clásicos de los noventa como '10 cosas que odio de ti' y 'She' s All That', pero al trabajar en ‘Triunfos Robados’ como Isis, la capitana de los Clovers, su fama ascendió.

Después del éxito de la cinta, continuó su camino en el mundo del espectáculo. Algunos de los proyectos donde actuó fueron 'Dos policías rebeldes II', 'FlashForward', 'Being Mary Jane' y más recientemente en el remake de Disney plus 'Más barato por docena'.

A sus 49 años también se convirtió en una exitosa empresaria en el campo de la belleza y formó una familia. Actualmente su hija tiene tres años de edad.

De hecho, declaró que está más que dispuesta a hacer la segunda parte de 'Triunfos Robados', pero todo dependería de Kirsten Dunst.

"Todos tenemos interés en volver.. Pero ahora que Kirsten está nominada a un Oscar, no lo sé. No sé si ella quiere cambiar de marcha tan dramáticamente y volver a ser Torrance otra vez, pero tal vez. No sé. Tal vez quiera algunos movimientos de baile después de estar en el lugar donde filmaron 'The Power of the Dog', pero tal vez quiera más baile y hip-hop en su vida", fue lo que compartió al portal de ComicBook.com

Jesse Bradford

El galán de la cinta Cliff Pantone continúa robando corazones a sus 42 años con su sonrisa y jamás dejó la actuación.

Con un bajo perfil pudo participar en en más de 40 películas y series después de 'Triunfos Robados' como ''EL Tirador', 'Guy with Kids' o 'Presunto Inocente'.

En su Instagram personal se puede ver lo mucho que le gusta viajar y pasar tiempo con su bebé y su esposa Andrea Leal, con quien se casó en 2018.

Eliza Dushku

La porrista que inicia con una actitud rebelde, Missy, fue uno de los personajes favoritos por ayudar a Torrance en un momento decisivo sobre la competencia nacional de porristas y juntas, logran que toda la escuadra se anime a crear una rutina nueva.

Después de 'Triunfos Robados' Eliza se centró en aparecer en televisión y trabajó en las series 'Dollhouse',' Leap Year', 'Hulk' y los agentes de S.M.A.S.H, entre muchas otras más.

Por si fuera poco, la mujer de 41 años, también es productora y su último trabajo de este tipo fue con la cinta 'Mapplethorpe', donde se daba una mirada a la vida del fotógrafo Robert Mapplethorpe.

Lindsay Sloane

Quizá es la participante de la película que más ha cambiado, pues ahora que tiene 44 años, parece una persona diferente. Debido a esto, muchos no saben que la actriz que le dio vida a Big Red, la porrista que se robaba las rutinas, jamás dejó Hollywood.

En su mayoría estuvo trabajando para series de televisión tales como 'Playing House', 'Funny or Die Presents...' o 'Help Me Help You'. Además se cuentra felizmente casada desde 2004.

Clare Kramer

Aunque sí continuó como actriz después de ser Courtney en 'Triunfos Robados', también tiene una carrera fuera del campo, ya que es la dueña y cofundadora del sitio de entretenimiento Geeknation.

También Kramen es una exitosa productora de poscast y televisión, así que de cierta forma jamás dejó la industria, pero sí busco un camino diferente al de sus compañeros a sus 47 años.

Nicole Bilderback

Es imposible olvidar a la porrista Whitney, que además de ser una chica popular deseaba ser la capitana del equipo, aunque no lo logró.

Bilderback es una estrella que participó en otros proyectos adolescentes famosos como 'Buffy, la cazavampiros' y'Dawson's Creek'. En adelante, acumuló más de 50 participaciones en diversas series televisivas y en sus redes sociales, sigue recordando a su personaje de 'Triunfos Robados' con cariño.

Tsianina Joelson

Poco se sabe de la famosa de 47 años que encarnó a Darcy en el filme, pues en el año 2009 fue la última vez que apareció en una película, en 'Greta'.