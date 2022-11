Así se ve el elenco de ‘Bring It On: All or Nothing’ 16 años después: Jesse está irreconocible

El elenco de la película original de ‘Triunfos robados’ ha cambiado mucho, pero los actores de ‘Bring It On: All or Nothing’ no se quedan atrás.

Hayden Panettiere, Britney en ‘Bring It On: All or Nothing’



En ‘Bring It On: All or Nothing’ Hayden Panettiere interpreta a Britney, la protagonista. Se trata de una chica rubia y adinerada que se muda al distrito de Crenshow, un lugar muy diferente al que estaba acostumbrada a vivir.

Ahí se incorpora al equipo de animadoras de su nueva escuela, pero todo se complica cuando surgen enemistades con su antigua escuadra de porristas.



Hayden Panettiere continuó con su carrera como actriz después de ‘Triunfos robados 3’ y es conocida principalmente por su papel como Claire Bennet en la serie de televisión ‘Heroes’.

También ha participado en otras películas y series como ‘I Love You, Beth Cooper’, ‘Scream 4’, ‘Over the Wall’ y ‘Nashville’.

Solange Knowles, Camille en ‘Bring It On: All or Nothing’



En ‘Triunfos robados 3’ Solange Knowles interpretaba a Camille, la líder de las porristas de Crenshaw High School. Al principio tenía una fuerte enemistad con Britney, pero poco a poco se convirtieron en fuertes amigas y aliadas.





‘Bring It On: All or Nothing’ ha sido una de las pocas películas que ha realizado Solange Knowles, la hermana menor de Beyoncé.

Pero su carrera como cantante no ha parado de despegar, pues tiene 4 discos como solista y ha ganado diversos premios, incluyendo un Grammy en 2017.

Francia Raisa, Leti en ‘Bring It On: All or Nothing’



El personaje de Francia Raisa, Leti, era miembro importante de la escuadra de porristas de Crenshaw High. Solía ser la segunda al mando después de Camille, aunque no tenía tanta autoridad como su amiga.



Francia Raisa apareció en otras producciones luego de haber participado en ‘Triunfos robados 3’. Algunas de las series y películas en las que ha participado se encuentran ‘The Secret Life of the American Teenager’, ‘Grown-ish’, ‘Life Size 2’ y ‘How I Met Your Father’. Francia Raisa es también conocida por haberle donado su riñón a su amiga Selena Gomez en 2017.

Giovonnie Samuels, Kirresha en ‘Bring It On: All or Nothing’



Si había un personaje lleno de personalidad en ‘Bring It On: All or Nothing’, definitivamente era el de Kirresha, quien era interpretada por Giovonnie Samuels. Era parte de las porristas de Crensahw High y se caracterizaba por casi siempre estar comiendo algún tipo de golosina.



Fueron pocas las producciones cinematográficas en las que se le vio a Giovonnie Samuels después de la película de porristas.

Participó principalmente en la serie de Disney ‘The Suite Life od Zack & Cody’ como Nia Moseby, y también hizo las películas ‘Harbinger Down’ y ‘Diarios de la calle’.

Gustavo Carr, Jesse en ‘Bring It On: All or Nothing’



Gustavo Carr interpretaba a Jesse en esta secuela de ‘Triunfos robados’. Era el principal galán de la película, un integrante del equipo de animadores con quien Britney entablaba una relación más que amistosa.



Al igual que otros galanes adolescentes de películas y series de los 2000 que han cambiado mucho, Gustavo Carr no se queda atrás.

Después de aparecer en ‘Triunfos robados 3: todo o nada’, tuvo otras apariciones en películas y series, entre las que se encuentran ‘Siete en el paraíso’, ‘Love Pop Trash’, ‘Star’, ‘Shameless’ y ‘King Saud’.

Emme Rylan, Winnie en ‘Bring It On: All or Nothing’



Si había un antagonista en ‘Bring It On: All or Nothing’, en definitiva era el personaje de Winnie (interpretado por Emme Rylan). Le urgía que Britney se mudara de ciudad para volverse capitana de su equipo de porristas y para robarle a su novio, Brad.



Algunas de las películas y series en las que participó Emme Rylan después de ‘Triunfos robados 3’, son ‘The Young an the Restless’, ‘General Hospital’ y ‘Guiding Light’.

En su cuenta personal de Instagram la actriz enlista entre sus pasiones actuales el maquillaje, el cuidado de la piel, el fitness y sobre todo sus hijos, con quienes suele subir imágenes a esta red social.

Jake McDorman, Brad en ‘Bring It On: All or Nothing’



En ‘Triunfos robados 3’ Brad era el novio de Britney antes de que se mudara. Sin embargo, termina siendo todo un patán, pues la engaña con Winnie.



El actor que dio vida a Brad, Jake McDorman ha formado parte del elenco de otras películas y series, entre las que se encuentran ‘Lady Bird’, ‘The Escape of Prisoner 614’, ‘Shameless’, ‘Manhattan Love Story’, ‘Watchmen’ y ‘Lovesick’.



¿Cuál cambio te impactó más? ¿Sabías qué había sido del elenco de ‘Bring It On: All or Nothing’?