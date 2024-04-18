¿Por qué Tom Holland dijo 'no' a ser Marty McFly en reboot de 'Volver al Futuro'?: Reveló la razón

Video Marty McFly (Michael J. Fox) no iba a estar en 'Volver al futuro': hasta 'Doc' Brown lo rechazó

En 1985, el cine experimentó un cambio radical con el estreno de 'Volver al futuro', una película de Robert Zemeckis que se convertiría en un clásico perdurable hasta nuestros días. La historia de Marty McFly y el Dr. Emmett Brown prosperó con una trilogía, y en 2020 volvió a captar la atención debido a un curioso video que proporcionó una oportunidad única a Tom Holland. Aquí te contamos los detalles.

Tom Holland fue Marty McFly de 'Volver al futuro' gracias al 'deep fake'

PUBLICIDAD

El 14 de febrero de ese año, el usuario de YouTube conocido como EZRyderX47 publicó una escena de 'Volver al futuro' con una peculiaridad: en lugar de mostrar los rostros de los actores Michael J. Fox y Christopher Lloyd, los sustituyó por los de Tom Holland, interpretando a Marty, y Robert Downey Jr., en el papel del Dr. Emmett Brown, gracias a la popular técnica conocida como 'deep fake'.

El resultado se volvió viral, dando pie a la creencia de que, de hecho, ambos actores habían sido los protagonistas originales de la película, lo cual nunca sucedió y fue logrado gracias a la tecnología.

Con más de 11 millones de reproducciones, el video captó la atención de miles de personas, generando un gran interés en la posibilidad de que Tom y Robert protagonizaran un reinicio de la saga.

Poco después, el joven británico reveló que sus redes sociales se inundaron de mensajes instándolo a ver el video y expresar su opinión durante una entrevista en BBC Radio.

Imagen Getty Images y Universal Pictures

Le ofrecieron a Tom Holland el papel de Marty McFly para un reboot y lo rechazó

Dentro, Holland externó lo impresionado que estaba por el 'deep fake' tan convincente que hizo aquel internauta y que realmente le gustó. Además, confesó que de hecho, le habían ofrecido en la vida real el papel de Marty McFly para crear el reboot de 'Volver al futuro', pero lo rechazó por una razón convicente.

"Mentiría si dijera que no hubo conversaciones en el pasado sobre hacer algún tipo de remake, pero esa película es la más perfecta, o una de las más perfectas, una que nunca podría mejorarse".



Por otro lado, añadió que sería muy divertido rehacer la escena junto a Robert Downey Jr. y prometió plantearselo en algún momento para hacer felices a los seguidores de la saga.

"Dicho esto, si Robert Downey Jr. y yo pudiéramos filmar esa escena que rehicieron por diversión , lo haría por mis honorarios y podríamos rehacer esa escena. Creo que se lo debemos a deep fake porque hicieron un buen trabajo. … Creo que voy a hablar con Robert y ver si podemos intentar recrear algo para hacer deep fake".



Lamentablemente, a cuatro años de estas declaraciones, la escena jamás se recreó. Sin embargo, es un dato curioso bastante interesante que vinculó a Tom Holland y a Robert Downey Jr. con una de las sagas más queridas por los cinéfilos.



¿Te hubiera gustado ver a Tom Holland como Marty? Dinos en los comentarios tu opinión.

PUBLICIDAD