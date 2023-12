¿'Volver al futuro' regresa con Tom Holland como protagonista? Supuesto tráiler desata furor

Nuevo tráiler de ‘Volver al Futuro’ aviva las esperanzas de los fans sobre el estreno de una cuarta entrega en la que, según las virales imágenes, tendría a Tom Holland como protagonista. Esto se sabe.

Lanzan tráiler de ‘Volver al futuro 4’ y emociona a fans

Más de tres décadas después de que se estreno la tercera parte de ‘Volver al Futuro’ publicaron en redes sociales un tráiler que promete una cuarta entrega para el próximo 2024, alentando la fe de los fieles seguidores de ver regresar a las pantallas a Michael J. Fox y Christopher Lloyd como Martin McFly y el Doc Brown, respectivamente.

A través de YouTube fue lanzado el video de poco más de un minuto en el que se observa al famoso dúo dar un recorrido por la trilogía cuya primera entrega vio la luz en 1985.

Además, aparecen conversando Claudia Wells y Elisabeth Shue, quienes dieron vida a Jennifer Parker, novia de Martin McFly, en la primera y segunda entrega de la trilogía, respectivamente, luego de que Wells tuvo que abandonar el proyecto.



Sin embargo, el momento álgido en el tráiler sucede con la presencia de Tom Holland, quien interpretaría a una versión más joven de Martin McFly, con quien en una de las escenas aparece conversando.

El viaje sucede y Tom Holland, en su personaje de McFly, es enviado a un recorrido por momentos importantes de la trilogía que fue dirigida y escrita por Robert Zemeckis y Bob Gale.

¿Es real el tráiler de ‘Volver al futuro 4’?

El video rápidamente se regó por todo Internet sugiriendo una secuela de ‘Volver al Futuro’ para el próximo año, posibilidad que fue bien recibida por los fanáticos; sin embargo, no tardaron mucho en atinar que el video fue creado gracias a una mezcla de escenas de otras películas y con ayuda de la Inteligencia Artificial.

Y es que, para realizar el breve supuesto adelanto fueron usadas imágenes de un promocional del videojuego de Lego, escenas de películas como 'Nos vemos ayer' y, por supuesto, de ‘Spider-Man: lejos de casa’, de acuerdo con el sitio 'geekmi'.



Aunque la ilusión duró poco, los seguidores de la historia agradecieron a los fans por hacer posible el regreso de Martin McFly y el Doc Brown por unos segundos.

“Casi me hace llorar. Extremadamente bien hecho. Los originales deben permanecer intactos y nunca rehacerse”; “Me encantan estos hechos por fans. Pone en marcha la imaginación y ese viejo "¿y si...?"; "Necesitamos un poco más de ese tipo de cosas estos días”; “Debo admitir que realmente pensé que iban a hacer esto, y dije que no puede ser; ¡vamos! Esto parecía muy real. En realidad, la decisión de detenerse en 3 fue la mejor opción”, son algunos de los comentarios.



Aunque los segundos que duró el tráiler creado por los fans avivó las esperanzas, los seguidores de ‘Volver al Futuro’ conocen bien la postura de uno de los creadores de la trilogía, Bob Gale, sobre el lanzamiento de una cuarta película.

“La gente dice: ‘¿Por qué no hacen Volver al futuro 4?’ Cuando dicen eso, están diciendo: ‘Quiero algo que me haga sentir tan bien como lo hizo la original’. De eso se trata. Esa es la sensación que vas a tener aquí cuando veas este espectáculo. No hay necesidad de volver a ese pozo. Se ha visto a demasiada gente volver en demasiadas ocasiones. Como he dicho muchas veces, los personajes de Volver al futuro son mi familia, mis hijos. Uno no prostituye a sus hijos”, declaró en junio pasado Bob Gale a Variety.