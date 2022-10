Así fue a reunión de ‘Back to the Future’ 37 años después: Michael J. Fox habló de su enfermedad

‘Back to the Future’ se ha convertido en todo un clásico para los amantes del cine. Incluso ha inspirado a otras producciones, como ‘Rick & Morty’.

Es así como el reencuentro de sus protagonistas enternece siempre a sus fans. Te decimos cómo fue la más reciente reunión entre Michael J. Fox y Christopher Lloyd.

El reencuentro de los protagonistas de ‘Back to the Future’



El icónico reencuentro entre los protagonistas de ‘Volver al futuro’ (la cual puedes ver en ViX+, el servicio de streaming premium de ViX) se llevó a cabo en la Comic-Con 2022 de Nueva York, que se celebró del 6 al 9 de octubre.



Primero entró al escenario Michael J. Fox, quien interpretó a Marty McFly en las películas de ‘Back to the Future’. Fue recibido por una ola de aplausos por parte de los fans, la cual se intensificó cuando se le unió el actor Christopher Lloyd (quien era el “Doc Brown”).

Ahí se dieron un cariñoso abrazo y luego respondieron preguntas de los fans sobre las películas clásicas que protagonizaron en los ochenta.



Vale la pena mencionar que este no ha sido el primer reencuentro público entre ambos actores. En 2018 se reunieron en la Fan Expo de Boston y en 2021 la reunión se llevó a cabo en la Awesome-Con de Washington, DC.

¿Qué fue de los protagonistas de ‘Back to the Future’?



Cuando filmaron la primera película de ‘Back to the Future’, Michael J. Fox tenía solo 24, mientras que Christopher Lloyd estaba alrededor de los 47.

Ahora tienen 61 y 83, respectivamente, pero siguen teniendo una fuerte amistad, tal y como se pudo apreciar en su más reciente reencuentro.

Ambos continuaron con sus propios proyectos después de la filmación de la última de las películas de ‘Back to the Future’ ( ‘Volver al futuro III’, la cual puedes ver en ViX+, el servicio de streaming premium de ViX).



Por una parte, Christopher Lloyd continuó apareciendo en películas y series, como ‘La familia Addams’, ‘Man on the Moon’, ‘Piraña 3D’ o ‘The Big Bang Thery’.

Michael J. Fox también siguió con su carrera como actor, pero justo cuando estaba en la cúspide de su carrera fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson.

Aunque los doctores le dijeron que probablemente no podría continuar actuando, siguió trabajando hasta 2020, año en el que oficialmente anunció su retiro.

En este reencuentro de 2022 se pudo apreciar cómo ha evolucionado su enfermedad, la cual se hace presente tanto en sus expresiones como en sus movimientos.



El actor aprovechó el panel de la Comic-Con para resaltar los esfuerzos que ha hecho junto a su fundación, Michael J. Fox Foundation, respecto a la investigación y lucha contra esta enfermedad:

"El parkinson es un regalo que nunca deja de pedirte más, pero no deja de ser un regalo y no lo cambiaría por nada. Me ha hecho descubrir que gente como Chris siempre estarán ahí para mí, como muchos de los aquí presentes que también han estado a mi lado. No se trata de lo que tengo, sino de lo que me ha permitido hacer: alzar la voz para ayudar a la gente"