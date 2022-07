Los hijos de Chris Hemsworth salieron en 'Thor: Love and Thunder': ¿lo notaste?

Los hijos de Chris Hemsworth no solo se robaron la red carpet de 'Thor: Love and Thunder', sino que también actuaron junto a su famoso padre en la nueva producción del Universo Cinematográfico de Marvel.

En la cuarta entrega del 'hijo de Odín', Thor tuvo que unirse a King Valkyrie, Korg y a Jane Foster para enfrentarse a Gorr, un ser que juró matar a los dioses para vengarse de la indiferencia y crueldad que algunas deidades tienen hacia los humanos.

En la trama de esta nueva película de Marvel, los niños fueron muy importantes y entre ellos hubieron dos cameos muy especiales: los hijos de Chris Hemsworth y Elsa Pataky.

Antes de continuar, ten en cuenta que podrías encontrar spoilers de los personajes y la trama de 'Thor: Love and Thunder', la nueva película de Marvel Studios.

Chris Hemsworth actuó junto a sus hijos en 'Thor: Love and Thunder'

En una entrevista con el periodista Kevin McCarthy, el también protagonista de la película de Netflix 'Spiderhead', confesó que sus hijos tienen un pequeño pero especial papel en 'Thor: Love and Thunder'.

"Es bastante genial. Realmente querían estar en ella ('Thor: Love and Thunder'). Taika tenía a sus hijos allí. Christian Bale tuvo la suya. Natalie también tuvo a sus hijos”, explicó Chris Hemsworth.

El actor detalló que India, su hija de 10 años, interpretó al personaje de Love, mientras que sus gemelos Sasha y Tristan compartieron el papel del joven Thor.



En la película, Thor y Jane Foster convencen a Gorr de que su sufrimiento no será menor si solo se enfoca a buscar venganza, por lo que en un último acto de amor, el villano decidió devolverle la vida a su propia hija en lugar de matar a los dioses.

Esa niña, quien se volvió una especie de aprendiz-sobrina de Thor, fue el personaje que interpretó India Hemsworth, por lo que es posible que los fans la vuelvan a ver en un futuro no muy lejano, aunque al actor de 'The Avengers' no el agrada por completo esa idea.

“Se sintió como una experiencia familiar única y divertida No quiero que ahora vayan y sean niños estrellas. Fue algo especial que todos tuvimos y me encantó. Ellos lo pasaron genial, comentó Chris Hemsworth.

Por su parte, Christian Bale admitió en una entrevista para 'Screenrant' que fueron sus hijos, Emmeline de 17 años y Joseph de 7 años, los que lo convencieron para unirse al MCU.

“Hubo algunos posibles conflictos de programación (para hacer 'Thor: Love and Thunder'). Le dije a mi familia: 'No creo que vaya a funcionar', y dijeron: 'No, haz que funcione'. Estás haciendo esto, papá’. Me dieron mis órdenes y obedecí”.

Christian Bale aseguró que después de ver 'Thor: Ragnarok' y 'Jojo Rabbit' quería ser parte de una película de Taika Waititi, además de que tenía el deseo de trabajar junto a Chris Hemsworth y Tessa Thompson.