'Thor: Love and Thunder': las escenas post créditos de explicadas (apareció un nuevo héroe)

Si bien en la historia del cine existen varias escenas post créditos que no llegaron a nada , ese no fue el caso de 'Thor: Love and Thunder', cuyos minutos adicionales fueron aprovechados para presentar a un nuevo personaje y para emocionar a los fans con el futuro del MCU.Pero antes de que sigas,: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.