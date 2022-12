Las películas con las que 7 actores creyeron que su carrera se acabaría (una ganó un Oscar)

En Hollywood no es extraño encontrar actores que odiaron al personaje que los hizo famosos. En casos más extremos, algunos artistas imaginaron que cierto rol acabaría con su futuro en la industria.

Películas que los actores creyeron que acabarían con sus carreras

Natalie Portman no encontraba trabajo después de 'Star Wars'

Nadie puede negar que Padmé Amidala Naberrie se convirtió en uno de los papeles que definió la carrera de la actriz de 41 años.



Sin embargo, en su momento fue bien recibida por la crítica y terminó afectando su carrera. O al menos así lo contó Natalie Portman en una entrevista con la revista New York publicada en diciembre del 2014:

“Todo el mundo creía que era una pésima actriz. Estaba en la película más taquillera de la década y ningún director quería trabajar conmigo”.



En aquella ocasión, la estrella de Hollywood recordó que el único que le dio una oportunidad fue el cineasta Mike Nichols, quien la recomendó para ‘Cold Mountain’.

‘Batman’ pudo ser la salida de Christian Bale de Hollywood

El actor es considerado el mejor Batman, según una encuesta realizada por el sitio Gamespot. No obstante, él vio el papel como una oportunidad para abandonar la meca del cine. Así lo reveló en entrevista con la revista GQ en noviembre del 2022.



Al ser cuestionado si temió quedarse encasillado en el papel del 'Caballero de la noche', respondió:

“Sí, pero me encantó (la idea). Me encantó porque (...) yo estaba como, “Tal vez me voy a ver obligado a hacer algo diferente. Y tal vez esta maldita cosa que me obligaron a hacer cuando era niño (actuar) y que no quería hacer en primer lugar, estoy fuera. Y seré libre’ Pero luego no sucedió”.

‘The Witch’ no fue lo que Anya Taylor-Joy esperaba

El papel de la joven puritana ayudó a lanzar al estrellato a la joven de origen argentino. Sin embargo, después de verse en la pantalla por primera vez, pensó que sería la última.



En junio del 2021, Anya Taylor-Joy contó a la revista The Hollywood Reporter que:

“Rob (Eggers, el director de la cinta) nos mostró la película tal vez dos horas antes de la proyección de la audiencia, y estaba devastada. Pensé que nunca volvería a trabajar, todavía me dan escalofríos al pensar en eso. Fue simplemente el peor sentimiento de 'He defraudado a las personas que más amo en el mundo. No lo hice bien’. (...) No podía soportar ver mi cara tan grande”.

‘Ghostbusters’ pudo “hundir” la carrera de Chris Hemsworth

En el 2016, el intérprete australiano le dio vida al cómico recepcionista Kevin en el 'reboot' del clásico de los 90. Lo que quizá no muchos sepan es que su participación en la película no fue planeada y la mayoría de sus diálogos fueron improvisados a petición del director de la cinta, Paul Feig.



En junio del 2022, Chris Hemsworth contó a la revista GQ que aceptó el proyecto sin saber que el cineasta la pediría improvisar la mayor parte de su trabajo. Cuando llegó al set de filmaciones y se enteró:

“Mi reacción inmediata fue ‘Este no es solo el final de mi carrera, sino que voy a arruinar esta película. Voy a decepcionar a todos, no he hecho esto antes, ¿qué estoy haciendo?’”.

Chris Hemsworth también actuó en 'Snow White and The Huntsman', película disponible en ViX+, el servicio de streaming premium de ViX.

Alec Baldwin tivo sus dudas sobre

‘Beetlejuice’

¿Alguien podría dudar del clásico de Tim Burton? Quizá solo el actor que interpretó a Adam en la cinta de 1988.



En junio del 2019 reveló en entrevista con GQ:

“Cuando hicimos ‘Beetlejuice’, no tenía ni idea de qué se trataba. Pensé ‘Dios, todas nuestras carreras van a terminar cuando se estrene esta película, quizá van a morir”.



No obstante, fue la buena dirección y creatividad de Tim Burton la que sacó adelante el proyecto.

‘Star Wars’ no convenció a Carrie Fisher de inmediato

Claro, la actriz ahora es la incomparable princesa Leia y la saga es una de las más exitosas de todos los tiempos, pero, en su momento, nadie imaginó el éxito que tendría de la cinta y la actriz incluso dudó si era una buena elección en su carrera.



En junio del 2018, su hermano, Todd Fisher, reveló a Yahoo Entertainment:

“Obviamente, no podías ver ninguno de los efectos especiales, así que no sabías cómo se vería. Cuando regresamos (se terminó la filmación), ella estaba muy preocupada de que esto fuera el final de su carrera. Es decir, la cosa de los moños… no es precisamente un peinado a la moda, y los outfits… no pudo usar brasieres en los disfraces (...) (Dijo que) ‘hay unas alfombras de 7 pies que se llaman wookies y tengo que hablar con ellos, pero no me responden…’”

‘Monsters Ball’ pudo acabar con la carrera de Halle Berry

La película del 2001 le valió su primer premio Oscar a la actriz, pero al principio ella tuvo sus dudas al respecto.

“Pensé que esta era una película que fácilmente podría acabar con mi carrera. Era una película de muy bajo presupuesto y tenía esta escena de amor, con mucha desnudez, muy explícita, y pensé ‘si la gente no lo entiende, esto va a ser malo'”, comentó en el programa ‘Friday Night With Jonathan Ross’ en mayo del 2006.



Cuéntanos en los comentarios, ¿alguna vez imaginaste que estos actores dudaran de las películas en las que trabajaron?