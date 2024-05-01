‘The Fall Guy’, la nueva película de Ryan Gosling, es un remake de esta serie de TV de los 80

Video Ryan Gosling puede hacerlo todo: canta, baila y nos encanta con sus ocurrencias

En ‘Profesión peligro’ (como se llama ‘The Fall Guy’ en español’) Ryan Gosling interpreta a Colt Steavers, un doble de acción que está decidido a recuperar al amor de su vida Jody ( Emily Blunt), pero cuyos planes se ven interrumpidos cuando le asignan la tarea de encontrar a una estrella de cine desaparecida.

La película ‘The Fall Guy’ es un remake de una serie de TV

‘The Fall Guy’ es un remake de una serie de televisión de los años 80 del mismo nombre. La serie original, emitida desde 1981 hasta 1986, estaba protagonizada por Lee Majors, Douglas Barr y Heather Thomas como dobles de acción de Hollywood que trabajaban a tiempo parcial como cazarrecompensas.

En la serie, Majors interpretaba a Colt Seavers, un doble de acción de Hollywood que trabajaba a tiempo parcial como cazarrecompensas. Utilizaba sus habilidades físicas y su conocimiento de los efectos de los dobles (especialmente los dobles que involucraban coches o su gran camioneta GMC) para capturar fugitivos y criminales.

Aunque la película de 2024 comparte el nombre y la profesión del personaje principal con la serie de televisión, la trama y los personajes son bastante diferentes. En lugar de ser un cazarrecompensas, el personaje de Gosling es un doble de acción que se ve envuelto en una conspiración después de que la estrella de la película en la que está trabajando desaparece.

La película ‘The Fall Guy’ ofrece una nueva interpretación de la serie original, manteniendo el espíritu de las acrobacias y la acción, pero con una trama y personajes actualizados para el público moderno. Con su mezcla de acción, comedia y drama, ‘The Fall Guy’ es un homenaje a la serie original y una adición emocionante al género de acción y comedia.

El director de la película, David Leitch, afirmó a ‘Variety’ que ‘The Fall Guy’ era su programa favorito cuando era niño y que solía verlo con su padre. Al volver a ver el programa, se dio cuenta de que tenía una “vibra de los años 70”, así que decidió añadir guiños a otras de sus películas de acción favoritas. Así fue como la cinta estelarizada por Ryan Gosling y Emily Blunt se convirtió, más bien, en una especie de ‘The Long Goodbye’ “con acrobacias realmente grandes”, según dijo el cineasta a la citada revista.

¿Dónde ver la serie ‘The Fall Guy’?

Desde México, la serie original de los 80 solo se encuentra disponible en el catálogo de Apple TV.

Por su parte, la película con Ryan Gosling y Emily Blunt llegará a las salas de cine el primer fin de semana de mayo.