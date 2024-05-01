Ryan Gosling

‘The Fall Guy’, la nueva película de Ryan Gosling, es un remake de esta serie de TV de los 80

‘The Fall Guy’, con Ryan Gosling y Emily Blunt en los papeles protagónicos, es una de las películas más esperadas de la temporada, pero, ¿sabías que está basada en una serie de televisión de los 80?

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Oficina
Por:
Redacción.
Video Ryan Gosling puede hacerlo todo: canta, baila y nos encanta con sus ocurrencias

En ‘Profesión peligro’ (como se llama ‘The Fall Guy’ en español’) Ryan Gosling interpreta a Colt Steavers, un doble de acción que está decidido a recuperar al amor de su vida Jody ( Emily Blunt), pero cuyos planes se ven interrumpidos cuando le asignan la tarea de encontrar a una estrella de cine desaparecida.

La película ‘The Fall Guy’ es un remake de una serie de TV

PUBLICIDAD

‘The Fall Guy’ es un remake de una serie de televisión de los años 80 del mismo nombre. La serie original, emitida desde 1981 hasta 1986, estaba protagonizada por Lee Majors, Douglas Barr y Heather Thomas como dobles de acción de Hollywood que trabajaban a tiempo parcial como cazarrecompensas.

En la serie, Majors interpretaba a Colt Seavers, un doble de acción de Hollywood que trabajaba a tiempo parcial como cazarrecompensas. Utilizaba sus habilidades físicas y su conocimiento de los efectos de los dobles (especialmente los dobles que involucraban coches o su gran camioneta GMC) para capturar fugitivos y criminales.

'The Fall Guy', serie de TV.
'The Fall Guy', serie de TV.
Imagen 20th Century Fox Television

Más sobre Ryan Gosling

¿‘Profesión peligro' tiene escenas post-créditos? Te decimos si levantarte o no de tu asiento
2 mins

¿‘Profesión peligro' tiene escenas post-créditos? Te decimos si levantarte o no de tu asiento

Cine y Series
Emma Stone y Ryan Gosling antes de los premios Oscar: ¿cuántas películas han hecho juntos?
2 mins

Emma Stone y Ryan Gosling antes de los premios Oscar: ¿cuántas películas han hecho juntos?

Cine y Series
'Premios Oscar 2024' explicados: por qué John Cena subió desnudo, el vestido de Emma Stone y más
4:32

'Premios Oscar 2024' explicados: por qué John Cena subió desnudo, el vestido de Emma Stone y más

Cine y Series
'Rambo': Sylvester Stallone se rompió las costillas en una escena y otros secretos de la película
3:06

'Rambo': Sylvester Stallone se rompió las costillas en una escena y otros secretos de la película

Cine y Series
'La La Land': el gran error de los Premios Oscar estuvo relacionado con Emma Stone
3:49

'La La Land': el gran error de los Premios Oscar estuvo relacionado con Emma Stone

Cine y Series
'Diario de una pasión': los protagonistas se odiaban, pero terminaron enamorados en la vida real
3:32

'Diario de una pasión': los protagonistas se odiaban, pero terminaron enamorados en la vida real

Cine y Series
¿'Barbie' fue tratada injustamente en los premios Oscar? Hasta Ryan Gosling reclamó
3:42

¿'Barbie' fue tratada injustamente en los premios Oscar? Hasta Ryan Gosling reclamó

Cine y Series
¿Qué significa en realidad el final de 'Barbie'? La directora reveló que tiene doble sentido
2 mins

¿Qué significa en realidad el final de 'Barbie'? La directora reveló que tiene doble sentido

Cine y Series
'Barbie' no es una película para niñas: está haciendo llorar a las mujeres por esta conmovedora razón
3:07

'Barbie' no es una película para niñas: está haciendo llorar a las mujeres por esta conmovedora razón

Cine y Series
'Barbie' sorprendió con sus poderosos mensajes feministas: acoso, mansplaining y más
3:49

'Barbie' sorprendió con sus poderosos mensajes feministas: acoso, mansplaining y más

Cine y Series


Aunque la película de 2024 comparte el nombre y la profesión del personaje principal con la serie de televisión, la trama y los personajes son bastante diferentes. En lugar de ser un cazarrecompensas, el personaje de Gosling es un doble de acción que se ve envuelto en una conspiración después de que la estrella de la película en la que está trabajando desaparece.

La película ‘The Fall Guy’ ofrece una nueva interpretación de la serie original, manteniendo el espíritu de las acrobacias y la acción, pero con una trama y personajes actualizados para el público moderno. Con su mezcla de acción, comedia y drama, ‘The Fall Guy’ es un homenaje a la serie original y una adición emocionante al género de acción y comedia.

Película 'The Fall Guy'.
Película 'The Fall Guy'.
Imagen Universal Pictures


El director de la película, David Leitch, afirmó a ‘Variety’ que ‘The Fall Guy’ era su programa favorito cuando era niño y que solía verlo con su padre. Al volver a ver el programa, se dio cuenta de que tenía una “vibra de los años 70”, así que decidió añadir guiños a otras de sus películas de acción favoritas. Así fue como la cinta estelarizada por Ryan Gosling y Emily Blunt se convirtió, más bien, en una especie de ‘The Long Goodbye’ “con acrobacias realmente grandes”, según dijo el cineasta a la citada revista.

Película 'The Fall Guy'.
Película 'The Fall Guy'.
Imagen Universal Pictures

¿Dónde ver la serie ‘The Fall Guy’?

Desde México, la serie original de los 80 solo se encuentra disponible en el catálogo de Apple TV.

PUBLICIDAD

Por su parte, la película con Ryan Gosling y Emily Blunt llegará a las salas de cine el primer fin de semana de mayo.

Cuéntanos en los comentarios si conocías este dato de la esperada cinta.

Relacionados:
Ryan GoslingRyan Thomas GoslingEmily BluntPelículasCineSeries

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD