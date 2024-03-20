'The Fall Guy': La nueva comedia de acción de Ryan Gosling y Emily Blunt que acaba de romper un récord Guiness

Video Tom Cruise casi perdió la vida por un descuido de Emily Blunt y no creerás cómo reaccionó él

'The Fall Guy', la nueva película de comedia y acción protagonizada por Emily Blunt y Ryan Gosling, llegará a los cines el próximo 1 de mayo, pero ya está dando mucho de qué hablar desde antes de su estreno e incluso ya obtuvo un Récord Guiness.

¿De qué se trata 'The Fall Guy'?

PUBLICIDAD

Inspirada en la exitosa serie de acción de los años 80, creada por Glen A. Larson, 'The Fall Guy' se centra en Colt Seavers (Ryan Gosling), un doble de acción que hace de todo: volar por los aires, recibir disparos, chocar, ser lanzado por las alturas, como muchos llamados 'stunts'. Sin embargo, tras un accidente que casi acaba con su carrera, decide abandonar el negocio.

Un año después, es convocado de nuevo para realizar las acrobacias más escandalosas de una película en secreto, que debe ser salvada ante la desaparición de su protagonista.

Seavers se ve atrapado en un complot siniestro y ahora tiene la misión de localizar a la estrella de cine, resolver una conspiración e intentar recuperar al amor de su vida, sin dejar de hacer su trabajo diario.

¿Qué Récord Guiness rompió la película 'The Fall Guy'?

La cinta tiene mucha acción por lo que, irónicamente, Ryan Gosling requirió de un doble de riesgo: Logan Holladay, él fue quien rompió un Récord Guiness por la mayor cantidad de volteretas en un automóvil, logrando ocho vueltas y media durante la producción de la película en 2022, que se filmó en las playas de arena Sidney, Australia. Sin embargo, todo permaneció en secreto hasta ahora.

Dicho récord había pertenecido por años a la película '007: Casino Royale' (2006), gracias a Adam Kirley, que realizó siete 'tiradas de cañón' (como se le llama al truco cinematográfico) durante el rodaje.

Logan recibió su certificado oficial de Guinness World Records en una proyección especial previa del filme en Los Ángeles, California el pasado 13 de marzo, siendo acompañado por Ryan Gosling, Emily Blunt y el equipo de producción.

@dailymail The Fall Guy, a new action-comedy starring Emily Blunt and Ryan Gosling, just SMASHED a Guinness World Record for the most cannon rolls in a car. Driver Logan Holladay performed the heart-stopping stunt 8.5 times, breaking the previous high of 7 in James Bond flick Casino Royale. 🎥 The Fall Guy #ryangosling #emilyblunt #stunts #thefallguy ♬ original sound - Daily Mail

¿Cómo se hizo el truco de 'tiro de cañón' que ayudó a que Logan Holladay rompiera un récord Guiness?

El clásico truco de cine consiste en colocar un aparato parecido a un cañón debajo de un automóvil que dispara hacia el suelo.

PUBLICIDAD

Cuando el vehículo alcanza una velocidad designada, el mecanismo se activa e impulsa el automóvil en una serie de vueltas.

¿Cuándo se estrena 'The Fall Guy'?