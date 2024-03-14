Stranger Things

'Stranger Things 5': Millie Bobby Brown hizo 'trampa' para saber qué pasará con Eleven en la temporada final

Durante una entrevista con 'Capital', Millie Bobby Brown confesó que los guionistas le permitieron saber qué ocurrirá con su personaje, aunque aún desconoce el final de ‘Stranger Things’.

Video 'Stranger Things 5': esto podría esperarle a Max y otras teorías que te volarán la cabeza

La huelga de escritores de Hollywood atrasó la producción de la quinta y última temporada de ‘Stranger Things’, una de las series más populares de Netflix y de la historia de la televisión en los últimos años.

Millie Bobby Brown ya conoce qué ocurrirá con Eleven en la quinta temporada de 'Stranger Things'
Imagen Getty Images/Netflix

Millie Bobby Brown ya conoce qué ocurrirá con Eleven, su personaje en ‘Stranger Things 5’

Tras los sucesos ocurridos en la cuarta temporada, donde Vecna ha tomado el control de Hopkins, además de la muerte de Eddie Munson, uno de los personajes más queridos del ciclo pasado, es momento de saber qué pasará con Eleven y el resto de los personajes.


Durante la promoción de la película ‘Damsel’, Millie Bobby Brown, quien encarna a Eleven/Once en la serie de Netflix, compartió en entrevista a Capital que ya sabe qué ocurrirá con su personaje gracias a una pequeña travesura.

Resulta que la actriz de ‘Enola Holmes’ preparó una reunión fala con los escritores, quienes le permitieron entrar a la sala de guionistas antes que nadie mientras decidían lo que ocurriría en la historia.

"Bueno, no he leído el final, pero sé lo que le pasa a mi personaje porque me metí a la fuerza en la sala de guionistas. Les mandé un mensaje a los directores y les dije: '¿Puedo ir y tener una reunión con ustedes?'. Y entonces llegué y había una pizarra (donde colocan qué ocurrirá con los personajes)", explicó.
La intérprete, de 20 años, tras ver lo que había escrito en la pizarra se retiró lentamente de la habitación, lo cual no fue un secreto para la producción, ya que los directores se enteraron de lo que había pasado.

Aunque muchas personas están ansiosas por saber qué ocurrirá con Eleven, por su contrato no puede revelar ninguna información, así que no sabemos si su personaje derrotará a Vecna o morirá en el intento.

¿Cuándo se estrena la quinta temporada de ‘Stranger Things’?

El 27 de septiembre de 2023, con una imagen que únicamente dice ‘estamos de vuelta', los hermanos Duffer, los creadores de la serie, anunciaron el comienzo de la producción de la quinta y última temporada de ‘Stranger Things’.

Mientras 9 de enero que Ross Duffer, uno de los creadores de la serie, utilizó su cuenta de Instagram para compartir que las grabaciones ya habían comenzado con imágenes del elenco y algunos detrás de cámaras que no mostraban ningún detalle importante, al menos por ahora.

Además de tener un bowl donde colocan una canica por cada día de filmación, en redes confirman que Sadie Sink, quien interpreta a Max, está de vuelta, además de otros miembros del elenco.

Sadie Sink y Caleb McLaughlin en las grabaciones de 'Stranger Things 5'
Imagen Instagram @rossduffer


Debido a que las grabaciones continúan, aún se desconoce cuándo se estrenará el próximo ciclo de ‘Stranger Things’, así que solo nos queda esperar para saber qué ocurrirá con Eleven y sus amigos.

¿Crees que Eleven sobreviva a una nueva pelea con Vecna? No olvides dejar tu opinión en la sección de comentarios.

Stranger ThingsSeries

