¿Millie Bobby Brown, de ‘Stranger Things’, se comprometió? Levantó sospechas con unas fotos

Así, el interés por su vida personal no ha parado de crecer. La joven de 19 años parece haber dado un paso muy importante en su vida personal.

¿Millie Bobby Brown, actriz de ‘Stranger Things’, se comprometió?

Este 11 de abril, la actriz sorprendió a sus más de 62 millones de seguidores en Instagram con una publicación enigmática: una foto abrazada de Jake Bongiovi, su novio, ambos sonrientes. Lo que llamó la atención de medios y fans por igual es que en su dedo anular llevaba un anillo, aparentemente de diamantes.

Bajo la publicación, la también protagonista de ‘Enola Holmes’ citó la canción ‘Lover’ de Taylor Swift’:

“I've loved you three summers now, honey, I want 'em all” (“Te he amado por tres veranos, cariño, pero los quiero todos”).



Por su parte, el novio de Millie Bobby Brown también hizo una publicación que desató las especulaciones de su compromiso. En su cuenta de la mencionada red social, compartió un par de fotos con la actriz, abrazados frente al mar. Al pie de las mismas, escribió: “Para siempre”, seguido de un emoji de corazón blanco.

En estas, quedó en evidencia que la joven intérprete llevaba un vestido blanco.



Aunque ni los jóvenes ni sus representantes han confirmado su compromiso, ambos ‘posts’ se llenaron de felicitaciones y buenos deseos por parte de otras celebridades y fans.

Noah Schnapp, quien interpreta a Will Byers en ‘Stranger Things’ y es muy cercano a Millie, comentó “oh por Dios, felicidades”, mientras que Amybeth McNulty, quien también tuvo una breve aparición en la serie, expresó su emoción con un “¡SÍ!”.

¿Quién es Jake Bongiovi, novio de Millie Bobby Brown?

Si bien el nombre del supuesto prometido de Millie Bobby Brown puede ser nuevo para muchos, no se trata de un hombre alejado de los espectáculos. Es hijo del rockero Jon Bon Jovi y Dorothea Hurley.

Hasta su relación con la actriz de ‘Stranger Things’, su vida personal no había dado mucho de qué hablar.

Jake Bongiovi tiene 20 años (es 1 años mayor que Millie Bobby Brown) y, de acuerdo con la revista Elle, en el 2020 estudió la preparatoria en Poly Prep Country Day School.

El joven está a punto de hacer su debut como actor. En febrero pasado, Variety reportó que formará parte de las películas ‘Rockbottom’ y ‘Sweethearts’, próximas a estrenarse.

La historia de amor entre Millie Bobby Brown y su novio, Jake Bongiovi

Lo cierto es que la relación entre los dos ha sido bastante pública desde el inicio. En junio del 2021, él publicó una foto en un carro junto a ella, llamándola su mejor amiga. Esa sola publicación bastó para desatar los rumores de un romance, mismos que crecieron conforme se les vio pasar más y más tiempo juntos.

Para noviembre de ese año, confirmaron su noviazgo con una foto besándose en el ‘London Eye’ y para marzo del 2022, se les vio como pareja por primera vez en una alfombra roja.

En redes sociales, suelen hacer múltiples publicaciones de su tiempo juntos y también se les ha visto convivir con sus respectivos amigos.

En noviembre del 2022, Millie Bobby Brown reveló a WIRED que conoció a su novio a través de Instagram.

“Fuimos amigos por un tiempo y luego, ¿qué te puedo decir?”, añadió.

