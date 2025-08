Las frases inolvidables de Samantha Jones en 'Sex and the City': algunas son lecciones de vida

Es imposible olvidar a Samantha Jones , el icónico personaje de la exitosa serie 'Sex and the City' que con su desenfrenada actitud y estilo inigualable dejó una marca importante en el mundo de la televisión.

Samantha Jones y sus frases memorables en 'Sex and the City'

1.-Escúchame, El hombre adecuado es una ilusión. Empiecen a vivir sus vidas

La experta en relaciones públicas destacó en la serie por negarse a buscar al hombre "perfecto", ya que en su opinión no existe y dejó en claro que poner pausa a tu vida por el amor no es una buena decisión, añadiendo que lo mejor es salir para conocer personas y divertirse a lo grande.

2.-Sabes que el matrimonio no garantiza un final feliz, sólo un final

Es común que hasta el día de hoy muchos hayan sido criados con la idea arraigada de que el matrimonio representa uno de los momentos más importantes de la vida. Para algunos, incluso puede ser considerado el logro definitivo o la meta final perfectamente adornada; sin embargo, Samantha recalca que casarse no siempre trae la felicidad, lo cual de hecho se muestra en 'Sex and the City' con el caso de Charlotte York, quien fracasó en su primer matrimonio con Trey MacDougal.

3.-Te amo, pero me amo más

A pesar de que se dieron una segunda oportunidad, la exitosa mujer sentía pavor cada vez que lo dejaba solo, pues pensaba que tendría relaciones sexuales con alguna mujer, y llegó un punto en donde no pudo más con la presión, dando una valiosa lección sobre no anteponer un amor de pareja al propio y saber cuándo terminar una relación.

4.-Cariño, no puedes ir escuchando cada maldita vocecita que pasa por tu cabeza. Te volverás loca.

5.-Soy una persona encantadora. Conóceme y luego ódiame

¿Te ha pasado que a una persona no le caes bien a pesar de que no se conocen y jamás han interactuado? Precisamente eso vivió Samantha en un episodio de 'Sex and the City', y en lugar de molestarse porque alguien no la soportaba, tuvo la mejor respuesta posible ante esa ola de 'hate'.