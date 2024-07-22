Tom Glynn-Carney audicionó para ser Aegon II Targaryen sin haber visto 'Game of Thrones'

Video El actor de Aegon Targaryen fue rechazado y buleado por ser raro

¿Quién es Tom Glynn-Carney, el actor que interpreta a Aegon II Targaryen en 'House of the Dragon'?

Nacido en 1995 en Manchester, Inglaterra, Tom Glynn-Carney es uno de los actores más buscados del momento. El británico mide 1.78 metros, es de signo acuario y no se le conoce una pareja públicamente.

PUBLICIDAD

Siempre supo que quería ser actor, aunque en el contexto del que provenía esto no era común. De hecho, sus compañeros en la escuela se burlaban de él por no mostrar interés en el soccer sino en el teatro.

Esto no impidió que Glynn-Carney estudiara actuación, y lo hizo en Pendlenton College of Performance Arts, donde se graduó con el reconocimiento más alto: una triple estrella en artes escénicas. Esta etapa no fue fácil, pues sus jornadas de ensayos y estudios duraban alrededor de 12 o 13 horas. No podía tener un trabajo de medio tiempo para cubrir sus gastos, por lo que a veces cantaba en la calle para ganar un poco de dinero.

El esfuerzo rindió frutos, pues Tom comenzó a obtener papeles en importantes películas como "Dunkirk", de Christopher Nolan, o "Tolkien", que narra la vida del escritor de "El señor de los anillos". Pero, sin lugar a dudas, Aegon II Targaryen de "House of the Dragon" ha sido hasta el momento su más emblemático rol.

Los retos que Tom Glynn-Carney como Aegon II

Antes de que Glynn-Carney hiciera la audición para el papel de Aegon, no había visto "Game of Thrones" (al igual que Ewan Mitchell). En su audición le hizo a los productores la confesión terrible.

"Les dije: 'Tengo que hacer una confesión atroz. No he visto nada de Juego de tronos y no sé de qué demonios trata'".



Afortunadamente, este no fue un impedimento para obtener el papel. En el proceso, Tom vio "Game of Thrones" ¡en tan solo tres semanas! Convirtiéndose en un gran admirador de la serie. Su personaje, Aegon II Targaryen, es el hijo de Alicent Hightower y Viserys I Targaryen, este último siendo un rey enfermo del que Aegon busca constante aprobación.

PUBLICIDAD

Aegon es para Tom un personaje de varias capas. Si bien es temible, también usa el poder para escapar de sí mismo.

“La vulnerabilidad es algo que realmente no ves en un villano. Los ves siendo poderosos, fríos y calculadores. Creo que Aegon es todas esas cosas, pero viene de un enorme odio a sí mismo y la vulnerabilidad”.

Tom Glynn-Carney no quiere ser consumido por el personaje

Glynn-Carney enfatiza la importancia de mantener una distinción entre su carrera profesional y su vida personal. A pesar de ser actor, valora su vida privada, amigos y familia, y se esfuerza por no dejar que su trabajo defina completamente su persona.

“Nunca he querido que mi trabajo defina quién soy. Soy un actor, pero también tengo una vida privada con amigos, familiares y cosas que me importan, que no están relacionadas con la actuación”.



Además de ser actor, es el vocalista de una banda de indie folk llamada Sleeping Walking Animals.