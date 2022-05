Los Inquisidores de la serie 'Obi-Wan Kenobi' no son Siths, te explicamos por qué

En toda la saga, los Inquisidores no fueron los únicos usuarios del Lado Oscuro que no eran Sith. El propio Maul ya no era parte de esa orden cuando Palpatine tomó al Conde Dooku como su aprendiz. Asaj Ventress y Kylo Ren tampoco eran Sith, a pesar de su gran habilidad con el sable láser y su control casi total del Lado Oscuro de la Fuerza.