El actor más odiado de 'Star Wars' regresó a 'The Mandalorian': su trágica historia tras críticas

Aunque en ‘The Mandalorian’ Grogu o Baby Yoda es amado por todos, el pequeño personaje está rodeado de misterio

Por ejemplo, mucho se ha cuestionado dónde está Grogu en las secuelas de ‘Star Wars’ y cómo fue que pudo escapar la Orden 66 donde los Jedi murieron al ser atacados por el ejército de clones.

‘The Mandalorian’ en su temporada 3 ya respondió la última pregunta y no solo se pudo conocer cómo Grogu escapó, también alegró a los fans saber que el Jedi que salvó su vida es interpretado por Ahmed Best, el actor de Jar Jar Binks.

El actor más odiado de 'Star Wars' regresó y salvó a Grogu: su triste historia

En el capítulo ‘The Foundling’ de ‘The Mandalorian’ el flashback a la Orden 66 en el Templo Jedi muestra que Grogu fue salvado por el maestro Jedi Kelleran Beq, quien es encarnado por un viejo conocido en ‘Star Wars’.

En 1999 en ‘Star Wars: Episode I — The Phantom Menace’ Ahmed Best hizo su debut en el cine al prestar su voz y ser el actor de movimiento para Jar Jar Binks; sin embargo, su personaje fue muy mal recibido.

Los críticos y los fans lo consideraron como de lo peor que ha aparecido en ‘Star Wars’ y así como a Jake Lloyd (Anakin Skywlaker de niño), su vida se vio muy afectada.

Ahmed Best apareció en la trilogía de precuelas como Jar Jar e incluso tuvo un cameo como el personaje Achk Med-Beq en ‘Attack of the Clones’. Pero aun así, después de la primera entrega su participación fue cada vez menor.

Best se alejó de los escenarios y en una entrevista en junio de 2017 para Wired, confesó que los comentarios que recibió por ser Jar Jar iban desde gente que le decía que había arruinado su infancia hasta otros mucho más graves.

“Recibí amenazas de muerte a través de Internet. La gente llegaba y me decía: ‘Destruiste mi infancia’. Eso es difícil de escuchar para una persona de 25 años”.



El actor confesó que fue de los miembros del elenco que peor salió librado tras las películas, pues su carrera como estrella de cine parecía haberse acabado en su mismo debut.

“Te sientes como un éxito y un fracaso al mismo tiempo. Estaba mirando el final de mi carrera antes de que comenzara. Hubo muchas lágrimas, mucho dolor, muchas maldiciones con las que tuve que lidiar. Todos los demás continuaron. Todos los demás trabajaron. Todos los demás fueron aceptados por el espíritu de la época”.

‘Star Wars’: Ahmed Best casi se quita la vida por críticas

La depresión fue tanta que muchos años después las quejas lo siguieron aquejando y en julio de 2018 compartió en Twitter una foto con su hijo en un puente donde consideró suicidarse.

“Hace 20 años el año que viene me enfrenté a una reacción mediática que aún hoy afecta mi carrera. Este fue el lugar donde casi termino con mi vida. Todavía es difícil hablar de eso. Sobreviví y ahora este pequeño es mi regalo para vivir".



En una entrevista para el canal de YouTube Participant en enero de 2019, Amed se abrió aún más sobre su historia de sobrevivencia y confesó que no saltó del Brooklyn Bridge solo por un destello que lo hizo dudar su decisión.

“Estaba solo y la depresión me golpeó. Duro. Estaba roto. Lo único que se me ocurrió para sentirme mejor fue cruzar el puente de Brooklyn. Pero esta vez, cuando crucé el puente, no vi las luces de Manhattan. No vi nada; solo una niebla. Me sentía cansado de tener que explicarme. Me sentía cansado de tener que defenderme y defender mi trabajo. Me sentí cansado de tener que luchar contra el racismo y los estereotipos raciales”.



Best logró superar las críticas y hasta regresó a la franquicia en el programa de concursos infantiles ‘Star Wars: Jedi Temple Challenge’ de 2020, donde hizo el rol del maestro Jedi Kelleran Beq (el mismo que salva a Grogu en ‘The Mandalorian’).



Pero su regreso no fue fácil, al hablar con la página oficial de ‘Star Wars’ en marzo de 2023, Best comentó que al recibir la oferta lo tuvo que pensar mucho por todo lo que había pasado.

“He estado en el mundo de Star Wars durante mucho tiempo y mi historia es una montaña rusa de emociones. Así que volver a ‘Star Wars’ no fue una decisión fácil para mí. No era algo a lo que podría haber dicho que sí de inmediato. Tuve que marinarlo un poco”.



Pero esta vez su rol en ‘Star Wars’ fue aplaudido, los fans hasta se disculparon por las críticas en el pasado y mucha gente celebró que haya vuelto de manera triunfal tras todo lo que vivido.

También te puede interesar: